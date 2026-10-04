Eine Rekordwiesn, im Guten wie im Schlechten

Jetzt ist es offiziell: Das Oktoberfest 2026 ist die Rekord-Wiesn. 7,4 Millionen Besucherinnen und Besucher zählt die Stadt München - so viele wie noch nie. "Damit ist die Wiesn 2026 die bislang meistbesuchte in ihrer langen Geschichte", sagt der Chef des Volksfestes, der Münchner Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (SPD). Der bisherige Rekord mit 7,2 Millionen Besuchern im Jahr 2023 wurde geknackt.



"Was für eine Bilderbuch-Wiesn", sagt auch Dominik Krause (Grüne) über sein erstes Oktoberfest als Münchner Oberbürgermeister. "Friedlich, entspannt und gut gelaunt. Die Wiesn 2026 war eine der schönsten aller Zeiten."

Gäste haben sich gut verteilt über die Wiesntage, so kam es zu keiner Überlastung, trotz Besucherrekord



Auch das neue Sicherheitskonzept habe sich bewährt: "Trotz Rekord-Besucherzahl kam es zu keinen kritischen Überfüllungs-Situationen." Das nachgeschärfte Sicherheitskonzept und der Versuch, die Gäste auf die Wochentage umzulenken, seien voll aufgegangen, sagt auch Scharpf. "Wenn es so funktioniert, dann vertragen wir auch so eine Größenordnung."



Rekorde seien aber nicht das Ziel der Stadt, die seit den 1980er Jahren keine aktive Werbung mehr für die Wiesn macht. Aber: "Es ist nunmal ein super Fest und das spricht sich rum" - heutzutage auch über Influencer und Social Media.

Das Oktoberfest sei ein "internationaler Besuchermagnet", sagt Scharpf. Er spricht von der "Strahlkraft unserer Wiesn" und gar von einer "Gute-Laune-Wiesn". Dazu passt auch das Kinderlied "Gute Laune", das in diesem Jahr zu den musikalischen Lieblingen der Feiernden gehört habe. Ein wirklicher Wiesn-Hit 2026 hat sich nach Ansicht der Stadt nicht herauskristallisiert.

Schwere Unfälle überschatten das Gute-Laune-Fest



Bei aller "guten Laune" überschatten allerdings schwere Unglücke das Fest. Am Morgen des letzten Tages wird ein 47 Jahre alter rumänischer Mitarbeiter an einer Schiffsschaukel so schwer verletzt, dass er reanimiert werden muss. Er habe sich "in einem Bereich aufgehalten, wo er nicht hingehen darf", sagt der Münchner Polizeisprecher Thomas Schelshorn. Dort sei er von der Schaukel erfasst worden. Die Hintergründe werden nun vom für Betriebsunfälle zuständigen Kommissariat 13 ermittelt.



Bereits am dritten Wiesntag war ein 52-jähriger Sicherheitsmitarbeiter eines Freefall-Towers gestorben, nachdem er unter einer Gondel eingeklemmt worden war. Warum auch er sich in einem Bereich aufhielt, in dem er nicht sein sollte, wird ebenfalls noch ermittelt. Die Wiesn-Gemeinde gedachte ihres Kollegen bei dem traditionellen Gottesdienst - und auch Scharpf erinnert in seiner Bilanz daran, dass dieses Unglück "große Trauer und Bestürzung" ausgelöst hat.

Eine 90-Jährige im Rollstuhl will ein Kutschpferd streicheln und stirbt



Einer über 90 Jahre alten Frau wurde der Versuch, auf der Oidn Wiesn ein Kutschpferd zu streicheln, zum Verhängnis. Ihr Rollstuhl verfing sich im Geschirr und sie stürzte. Sechs Tage danach starb sie im Krankenhaus.



Außerdem kippte ein Reisebus, der von Italien auf dem Weg zur Wiesn unterwegs war, auf der Autobahn 96 bei Buchloe im Ostallgäu um. Zwei Menschen starben, zahlreiche weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Die Reisegruppe der in Italien lebenden philippinischen Staatsangehörigen war auf dem Weg zum Oktoberfest.



Ungeachtet dieser Unglücksfälle war die Stimmung nach Angaben von Polizeisprecher Schelshorn "friedlich und überwiegend entspannt": "Es handelt sich um eine friedliche und schöne Wiesn." Die im Vergleich zu 2025 mit 1851 etwas höhere Zahl der Einsätze und festgestellten Straftaten (854 waren es diesmal, 748 im vergangenen Jahr) führt er auf die höhere Besucherzahl zurück - und auch mehr Betäubungsmitteldelikte, vor allem mit Kokain.

Nicht nur Bier wurde massenweise konsumiert, sondern auch Kokain



In dem Bereich hatte die Polizei auf der diesjährigen Wiesn besonders kontrolliert. 80 Sexualdelikte wurden nach Angaben von Schelshorn angezeigt, acht mehr als 2025. Bei einem Großteil (52 Fällen) habe es sich um sexuelle Belästigung gehandelt, in fünf Fällen werde wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermittelt. 2025 waren es seinen Angaben zufolge ebenfalls fünf Fälle.

Die Massen strömten, das Bier auch: 6,7 Millionen Maß Bier wurden nach Angaben der Stadt getrunken. Das sind 2,7 Prozent mehr als 2025 (6,5 Millionen). Beim Essen meldeten die Wiesnwirte ein Plus von zwei bis drei Prozent. Dabei sei das "klassische Hendl wieder im Aufwind". Von den 7,4 Millionen Besuchern waren 447.000 auch Gäste auf der Oidn Wiesn.

Rekordzahlen auch bei der Wiesn-Ambulanz



Auch die Aicher Ambulanz meldet Rekordzahlen: 8409 Patienten wurden bis zum Sonntagmittag versorgt - knapp 300 mehr als im bisherigen Rekordeinsatz-Jahr 2023 und 23,2 Prozent mehr als 2026. Der Rettungsdienst führte dies vor allem auf die hohe Besucherzahl zurück. 40 Prozent der Patienten waren ausschließlich wegen einer Alkoholvergiftung auf Hilfe angewiesen.



Der gemessene Rekordwert dabei: 3,8 Promille. Allerdings sei das nicht unbedingt tatsächlich der höchste Wert. Schließlich müsse der Patient, um den Alkoholwert feststellen zu können, noch in der Lage sein, in das Testgerät zu pusten. "Der überwiegende Teil wurde nicht infolge übermäßigen Alkoholkonsums behandelt", betont Aicher-Geschäftsführer Michel Belcijan und verweist auf die Vorzüge eines Zwischenwassers zwischen den verschiedenen Maß Bier.

Auch das Fundbüro auf der Wiesn hatte gut zu tun und bewahrte teils seltsame Sachen auf, darunter eine 1,80 Meter hohe Standlfigur und ein Gebiss



Womöglich auch, weil das nicht jeder beachtete, hatte das Fundbüro auch in diesem Jahr viel zu tun. Neben 1.050 Kleidungsstücken, 700 Geldbeuteln und 400 Handys wurden dort auch kuriose Fundstücke abgegeben: eine Knirschschiene und ein Gebiss zum Beispiel, die 1,80 Meter große Figur eines Imbissstandes - und ein dicker Bildband über Tibet.

(dpa)