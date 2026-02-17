Leben in Bayern

Beim Faschingsendspurt in Bayern ist mit Winterwetter zu rechnen. (Foto: dpa/CHROMORANGE, Michael Bihlmayer)

17.02.2026

Faschingsdienstag mit Schnee, Regen und Glätte

Clowns und Piraten aufgepasst: Auch das Faschingsfinale wird winterlich. In Bayern ist mit Schnee, Regen, Graupelschauern und Glätte zu rechnen

Es bleibt winterlich im Freistaat: Auch am heutigen Faschingsdienstag wird Neuschnee an den Alpen und insbesondere im Oberallgäu erwartet. Dort könne der Schneefall kräftiger ausfallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ansonsten müssten sich die Menschen in Bayern auf Schneeregen, Regen und Graupelschauer sowie Wind und Glätte einstellen. Die Temperaturen sollen über der Null-Grad-Marke bleiben.


In der Nacht zum Mittwoch verziehen sich Regen und Schnee der Vorhersage nach in Richtung Ostbayern. Die Tiefstwerte dürften sich zwischen 1 Grad im fränkischen Tiefland, minus 3 Grad im Bayerischen Wald und in Alpennähe sowie minus 5 Grad direkt an den Alpen einpendeln. Insofern sei verbreitet mit Glätte durch Schnee, Schneematsch und gefrierende Nässe zu rechnen.

Die Prognose für die kommenden Tage: Es schneit weiter.

Die Lawinengefahr ist heute laut Lawinenwarndienst in den Allgäuer Alpen unterhalb von 2.000 Metern als erheblich und oberhalb als groß einzustufen. Das bedeutet Gefahrenstufe 3 und 4 von 5. Das Hauptproblem sei Triebschnee. Schneebrettlawinen könnten leicht von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden oder sich von selbst lösen.

Unter anderem auch im Bereich Garmisch-Partenkirchen und in den Berchtesgadener Alpen sei die Lawinengefahr teils erheblich. Für den überwiegenden Bereich der Bayerischen Alpen gilt Gefahrenstufe 2 - was mäßig bedeutet. (dpa)
 

