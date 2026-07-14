Leben in Bayern

Nach dem Zwischenfall auf dem Ryanair-Flug nach Memmingen dauern die Untersuchungen zur Ursache an. (Foto: dpa/Jakub Porzycki)

14.07.2026

Fensterbruch bei Ryanair: Frau schildert Horrorflug nach Memmingen

Die Ehefrau eines verletzten Passagiers berichtet von dramatischen Szenen auf einem Ryanair-Flug nach Memmingen. Ein technischer Defekt soll die Fensterscheibe zerstört und ihren Mann teilweise aus dem Flugzeug gerissen haben

Vier Tage nach dem dramatischen Zwischenfall an Bord eines Ryanair-Fluges von Thessaloniki nach Memmingen schildert die Ehefrau eines schwer verletzten Passagiers den Vorfall erstmals aus ihrer Sicht. Ihr Mann befinde sich weiterhin im Krankenhaus und leide unter schweren Verletzungen sowie den psychischen Folgen des Ereignisses, sagte sie dem öffentlich-rechtlichen griechischen Rundfunk ERT.

„Mein Mann saß direkt am Fenster. Zum Glück war er angeschnallt – der Sicherheitsgurt hat ihm das Leben gerettet“, sagte sie. Sie und andere Passagiere konnten ihren 61-jährigen Gatten ins Flugzeug zurückziehen. Er erlitt Verletzungen an Nacken und Schulter sowie Verbrennungen durch Reibung. Er trägt eine Halskrause und steht nach Angaben seiner Ehefrau weiterhin unter Schock.

Ermittlungen zur Ursache laufen

Nach Angaben des von der Familie beauftragten technischen Gutachters soll sich ein Bauteil einer der Turbinen gelöst haben. Die Trümmer hätten das Fenster getroffen und zerstört. Durch den plötzlichen Druckunterschied sei eine starke Sogwirkung entstanden, wodurch der Passagier zeitweise mit dem Oberkörper aus dem Flugzeug gezogen worden sei. Das griechische Verkehrssicherheitsgremium sowie der technische Gutachter der Familie untersuchen nun das Flugzeug.

Bereits zuvor hatte der Luftfahrtexperte und Pilot Grigoris Konstantelos im griechischen Fernsehen eine ähnliche Vermutung geäußert. Er geht davon aus, dass die Passagiere großes Glück hatten: In größerer Flughöhe hätte der höhere Druckunterschied zu einem deutlich heftigeren, möglicherweise explosiven Druckverlust führen können.

Flug kehrte nach Thessaloniki zurück

Kurz nach dem Zwischenfall war nach Angaben von Passagieren ein lauter Knall zu hören, anschließend fielen Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Der Pilot brach den Flug ab und kehrte nach Thessaloniki zurück. Die Passagiere wurden später mit einer Ersatzmaschine nach Memmingen geflogen.

Ryanair bestätigte den Vorfall. Nach Angaben der Fluggesellschaft habe sich kurz nach dem Start ein Passagierfenster gelöst. Über die Ursache äußerte sich das Unternehmen nicht. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollen Arbeitgeber Jobs länger befristen dürfen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sagt über die Deutschen: "Unser Mindset hat sich nicht weiterentwickelt – es ist in einer Art Biedermeier-Modus stehen geblieben."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz