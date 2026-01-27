Frau in Nürnberg von Ast erschlagen

In Nürnberg ist eine Frau wahrscheinlich von einem herabfallenden Ast tödlich getroffen worden. Passanten hätten die 77-Jährige am Montagmorgen im Stadtteil Langwasser leblos am Boden liegend gesehen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken der Deutschen Presse-Agentur.

Einsatzkräfte der Polizei hätten an der Stelle später einen etwa fünf Meter langen Ast mit rund 25 Zentimetern Durchmesser gefunden, der die Frau offenbar erschlagen habe, teilten die Ermittler weiter mit.

Zum Zeitpunkt ihres Auffindens sei die Verletzte wegen des starken Schneefalls bereits leicht eingeschneit gewesen, hieß es. Einige Stunden später sei sie dann im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. (dpa)