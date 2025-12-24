Frohe Weihnachten!

Und wieder geht bald ein Jahr zu Ende. Trotz Ukraine-Krieg, Wirtschaftsflaute und Anschlägen auf Weihnachtsmärkte – mögen die schönen Momente im Rückblick überwiegen. Liebe Leserinnen und Leser, Verlag und Redaktion der Bayerischen Staatszeitung wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten! Unser Foto aus der festlich geschmückten Nürnberger Altstadt soll Sie auf die Feiertage einstimmen.

Die nächste Ausgabe der gedruckten Staatszeitung erscheint am 2. Januar. Doch wir halten Sie auf unserer Webseite auch zwischen den Jahren immer auf dem neuesten Stand über die wichtigsten Geschehnisse und Entwicklungen im Freistaat. (BSZ)