Frühlingshafter Mix aus Sonne, Wolken und Saharastaub

Den ganzen Tag lang Sonne satt - damit ist es vielerorts erst mal wieder vorbei. Für den Wochenanfang kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) einen "freundlichen Mix aus Sonne und Wolken" an. Im Süden sind am Nachmittag vereinzelte, kurze Schauer nicht ausgeschlossen. Am Dienstag könnten Richtung Niederbayern ein paar Tropfen fallen, wie der DWD mitteilte. Ansonsten sei es meist heiter bis wolkig - mit einzelnen Schauern.



Für den milchigen Himmel sorgt auch der Saharastaub. Der DWD sprach aktuell von einer mittleren Konzentration. Bis Dienstag werde der Staub dann Richtung Osten abziehen, sagte ein Sprecher. Der Staub habe aber möglicherweise auch die Bildung von Schleierwolken unterstützt.

Frühlingshaft mild

Die Temperaturen bleiben nach Angaben der Meteorologen frühlingshaft mild zwischen 13 und 19 Grad. Dazu soll ein schwacher Wind wehen. Die Nächte können dagegen noch empfindlich kalt werden mit Temperaturen von bis zu minus 1 Grad. Auch Nebel kann sich mancherorts bilden.



Keine Entwarnung gibt es für Allergiker, wie ein Blick auf den Gefahrenindex des DWD zeigt. Die Karte zeigt sich tiefrot - die Belastung mit Pollen von Erlen wird als hoch eingestuft. Nur noch mittlere Intensität gibt der DWD bei Haselpollen an.



In den Alpen bleibt die Lawinengefahr laut Lawinenwarndienst oberhalb von 1.800 Metern mäßig, darunter gering. Hauptproblem sei Altschnee. Vor allem an schattigen, sehr steilen Hängen könnten vereinzelt Schneebrettlawinen ausgelöst werden. (dpa)

