Leben in Bayern

Die Fernsehserie Raumschiff Enterprise hat bis heute viele Fans auf der ganzen Welt – die offenbar auch viel Redebedarf haben. (Foto: Dpa/Paramount/Capital Pictures)

02.01.2026

Star-Trek-Stammtisch: Galaktische Gespräche in der Gaststätte

In immer mehr Städten gründen Fans der Kultserie „Star Trek“ Stammtische – jetzt auch in Fürstenfeldbruck

Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200.“ Ein Star-Trek-Fan kennt diese Worte aus dem Intro der Science-Fiction-Fernsehserie Raumschiff Enterprise, die auch unter dem Titel Star Trek weltberühmt ist. Eine 400 Mann starke Besatzung ist dabei in ihrem Raumschiff unterwegs, um neue Welten sowie andere Zivilisationen zu erforschen.

Von einem Austausch miteinander und der Vernetzung von Menschen träumen auch Tom M. (39) und Chris H. (46). Sie haben deshalb das Trekdinner Fürstenfeldbruck gegründet. Einen Star-Trek-, Fantasy- und Science-Fiction-Fanclub, der sich monatlich treffen soll. Die beiden arbeiten als Urkundsbeamter beziehungsweise als Mitarbeiter eines Onlineversandhandels. Sie leben in Aich, haben in den Bergen geheiratet und bereisen gerne die Welt. Und zudem ist Fantasy ihr Hobby.

„Wir sind mit Star Trek aufgewachsen“

„Wir sind mit Star Trek und anderen Serien aufgewachsen und der Gedanke, andere Welten zu entdecken, gemeinsam in einer Föderation friedlich zu leben und sich so zu akzeptieren, wie man ist, haben uns schon immer fasziniert“, sagt Tom M. Zur Erklärung für Nichttrekkies: Die Besatzungsmitglieder der Enterprise gehören zur „Vereinigten Föderation der Planeten“, einer Allianz von Völkern der Milchstraße.

Star Trek vermittelte bereits im Erscheinungsjahr der ersten Serie 1966 eine positive Zukunftsvision: „Der Captain war ein Amerikaner, der erste Offizier ein Außerirdischer, ein weiterer Offizier war eine schwarze Frau und auch ein Asiate, damals noch die Urfeinde der Amerikaner, sowie ein Russe waren an Bord.“

Star Trek habe bereits damals gezeigt, dass ein friedliches Miteinander möglich ist, sagt der 39-Jährige. „Das hat mich schon als Kind fasziniert.“ Genauso ging es seinem Ehemann. Deshalb haben die beiden kurzerhand beschlossen, einen Stammtisch für Gleichgesinnte zu gründen.

Denn Star-Trek- und Fantasy-Fangruppen gibt es in Deutschland viele. Die Internetseite Trekdinner.net listet in ihrer Datenbank bundesweit 95 Einträge. Auch in Bayern gibt es schon einige Stammtische: von Aschaffenburg über Coburg, Herrsching am Ammersee, Nürnberg und München bis Würzburg. Doch ein Fürstenfeldbrucker Stammtisch fehlte bislang. 

„Es soll darum gehen, sich auszutauschen, über Fantasy, Star Trek, aber auch Herr der Ringe, Harry Potter, die Fantastischen Tierwesen, neue Kinofilme oder auch die neuesten Technologien. Durch KI beispielsweise ist ja viel passiert“, erklärt M. Und vielleicht könnte man auch darüber philosophieren, ob es nicht doch noch andere Lebewesen im All gibt. Doch streng gehandhabt werden die Themen nicht. „Wir wollen genauso über Gott und die Welt, die aktuelle Politik und was sonst noch so in den Köpfen vor sich geht sprechen.“

In der Facebook-Gruppe „Trekdinner Fürstenfeldbruck“ können sich Interessierte vernetzen. Mitglieder zählt die Gruppe bereits über 40. H. und M. wünschen sich einen lebhaften Stammtisch, der die Lokale wechselt und auch mal Mottoabende, Lesungen oder Filmnächte veranstaltet. Der friedliche Austausch miteinander sei aktuell auf der Welt ins Wanken geraten, ebenso wie das friedliche Miteinander unterschiedlicher Kulturen. Vielleicht könnte der Stammtisch ja ein kleiner Impuls sein, um dies im kleinen Rahmen wieder zu ändern, sagt Tom M. Willkommen sei jeder und jede.

Am 9. Januar 2026 findet ab 18 Uhr der erste Stammtisch im Wirtshaus auf der Lände statt, anmelden soll man sich entweder in der Facebook-Gruppe, oder per Mail unter trekdinnerffb@yahoo.com. Womöglich finden sich ja noch Trekkies in anderen Städten, die auch einen Stammtisch gründen wollen. (Leonie Fuchs)
 

