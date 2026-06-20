Güterzug-Unglück in München: Eine Person kommt ums Leben

Zwei Waggons eines Güterzugs sind in München mitten in der Nacht von einer Brücke gestürzt. Wie inzwischen bekannt wurde, kam bei dem Unglück ein Mensch ums Leben. Nähere Angaben zur Person lagen zunächst nicht vor.



Die Ursache war laut Polizei der Zusammenstoß zweier Güterzüge beim Rangieren. Zwei Waggons eines Zugs fielen gegen 1.40 Uhr von der Brücke etwa fünf Meter in die Tiefe auf die Schleißheimer Straße. Der Vorfall ereignete sich auf einer Eisenbahnbrücke im Münchner Stadtteil Milbertshofen.



Die Bergung der abgestürzten Waggons eines Güterzugs in München hat inzwischen begonnen. Die Dauer der Bergungsarbeiten ist nach Polizeiangaben noch unklar.



Der Personenverkehr werde durch die Bergungsarbeiten nicht eingeschränkt, teilte die Deutsche Bahn mit. In den beiden abgestürzten Waggons befand sich demnach keine Ladung. (dpa)