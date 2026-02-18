Leben in Bayern

Die ersten Pollen fliegen schon wieder. Für Allergiker ist das eine Zumutung. (Foto: dpa/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP, Vanessa Meyer)

18.02.2026

Niesalarm! - Hasel- und Erlenpollen fliegen bereits in Bayern

Die Erkältungszeit ist noch nicht vorbei, doch Schnupfen kann jetzt auch eine andere Ursache haben: Pollen. Was Allergikerinnen und Allergiker wissen müssen

Hasel- und Erlenpollen machen den Allergikerinnen und Allergikern in Bayern bereits zu schaffen. Der Grund dafür seien recht milde Temperaturen im Februar, teilte das Gesundheitsministerium in München mit. Rund 1,4 Millionen Menschen im Freistaat leiden demnach unter Heuschnupfen, also reagieren auf bestimmte Pollen etwa mit juckenden Augen, triefender Nase oder Niesen. 

Betroffene finden aktuelle Messwerte zum Pollenflug in Bayern beim elektronischen Polleninformationsnetzwerk (https://www.pollenflug.bayern.de/pollenflug-24h) (ePIN), das alle drei Stunden neue Daten zur Verfügung stellt. An acht Standorten wird die Pollenkonzentration allergieauslösender Pflanzen automatisch erfasst. Dafür saugt das Gerät Luft an und trägt die Pollen auf einen Probenträger. Eine hochauflösende Kamera macht zahlreiche Bilder, die eine spezielle Bilderkennungssoftware analysiert. 

Was tun bei Heuschnupfen?

Demnach wurden Hasel- und Erlenpollen in diesem Jahr schon an allen acht Messstandorten erkannt. Zum Wochenstart zeigte sich etwa in München, Altötting und Marktheidenfeld zwischenzeitlich eine hohe bis sehr hohe Belastung. 

"Wenn es zu akuten Beschwerden kommt, sollten Betroffene in Absprache mit den Ärztinnen und Ärzten möglichst rasch passende Medikamente einnehmen, um die Symptome zu lindern", erklärte Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU). Fachleute raten, eine mögliche Allergie unbedingt abklären zu lassen, denn unbehandelt könne diese zu Asthma führen. 
Hilfreich für Allergikerinnen und Allergiker ist demnach das Pollentagebuch in der kostenlosen ePIN-App. Darin können sie ihre Symptome dokumentieren und mit den Messungen des Pollenflugs vergleichen. Das kann helfen, die Allergie besser zu verstehen und sein Verhalten und die Medikamente entsprechend anzupassen. 

Mehr Heuschnupfen wegen Klimaerwärmung?

Aber müssen sich Betroffene angesichts der Klimaerwärmung darauf gefasst machen, mehr zu leiden? Das elektronische Pollenmonitoring in Bayern gibt es seit 2019. Damit ist die Zeitspanne laut dem Gesundheitsministerium zu kurz für eine Aussage darüber, ob sich die Pollensaison ausgeweitet oder verschoben hat. 

Neben dem automatischen System gibt es in Bayern seit vielen Jahren Pollenfallen zur Entdeckung neuer Pflanzenarten, die geschultes Personal mit dem Mikroskop im Labor auswertet. Diese Messdaten wiesen laut dem Ministerium darauf hin, dass die Menge etwa der Hasel- und Erlenpollen in der Saison zugenommen habe. 

Außerdem hätten Studien gezeigt, dass der Pollenflug der Hasel tendenziell früher beginne, heißt es vom Ministerium. Allgemein könne man sagen, dass die Pflanzen bei höheren Temperaturen früher zu blühen beginnen. Dadurch könne sich die Pollensaison verlängern. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollen Oktoberfestbesucher künftig Eintritt zahlen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz