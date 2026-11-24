In Bayern werden Autos am seltensten geklaut. Im vergangenen Jahr gab es 501 Diebstähle bei kaskoversicherten Autos, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilt. Das ist weniger als ein Diebstahl je 10.000 kaskoversicherte Autos und damit der niedrigste Wert aller Bundesländer. Bundesweiter Durchschnitt sind drei Diebstähle je 10.000 Autos, in Berlin sind es sogar 31.

Ebenfalls sehr hohe Quoten gibt es in Hamburg mit neun Diebstählen je 10.000 Autos und in Brandenburg mit sieben. Sehr niedrige Werte von rund einem Auto je 10.000 verzeichnen neben Bayern auch Baden-Württemberg, Thüringen und Rheinland-Pfalz. Die Unterschiede zeigen sich hier erst in den Nachkommastellen, die der GDV nicht veröffentlicht.

Sowohl in Bayern als auch deutschlandweit ist die Zahl der Autodiebstähle allerdings zurückgegangen. In Bayern wurden gut zehn Prozent weniger versicherte Autos gestohlen, deutschlandweit sogar knapp 14 Prozent weniger.

Nur jeder 24. Autodiebstahl traf Bayern

Wie vergleichsweise sicher Autos in Bayern sind, lässt sich auch daran ablesen, dass dort zwar etwa jedes sechste Auto in Deutschland zugelassen ist, aber nur etwa jeder 24. versicherte Autodiebstahl registriert wurde.

Innerhalb Bayerns traf jeder zweite Diebstahl Oberbayern mit einem Schwerpunkt in München. Die Landeshauptstadt kommt auf zwei Diebstähle je 10.000 Autos, bleibt aber immer noch unter dem Bundesdurchschnitt.

Die durchschnittliche Schadenshöhe lag in Bayern bei 16.926 Euro und damit vergleichsweise niedrig. Nur in Mecklenburg-Vorpommern war sie niedriger. Bundesweiter Durchschnitt waren 20.775 Euro.

Sicherheitstechnik lässt Diebstahlzahlen sinken

Einen Grund für den Rückgang der Diebstähle sehen die Versicherer in der Sicherheitstechnik, die in den Fahrzeugen verbaut ist: Diese Technik reduziere das Diebstahlrisiko wirksam, betonte der GDV. Seit der Einführung der gesetzlich vorgeschriebenen Wegfahrsperre in den 1990er Jahren sei die Diebstahlrate deutlich gesunken.

2004 sei sie bundesweit erstmals unter einen Wert von einem Diebstahl pro 1.000 kaskoversicherte Autos gefallen, im Jahr 2021 zur Zeit der Corona-Krise gar auf den bisherigen Tiefstand von einem Diebstahl pro 5.000 Autos. 2021 war auch das bislang einzige Jahr, in dem die absolute Zahl der Autodiebstähle unter einen Wert von 10.000 gesunken war.

GDV: Geringere Schadenkosten sind gute Nachricht für Autofahrer

Die versicherten Schäden durch Autodiebstähle lagen laut dem Diebstahlreport bundesweit bei insgesamt 254 Millionen Euro und damit rund 40 Millionen Euro unter dem Wert des Vorjahres. In Bayern waren es 8,5 Millionen.

Weil der GDV nur Autos mit einer Versicherung gegen Diebstahl erfasst, liegen die tatsächlichen Diebstahlzahlen etwas höher. Nach GDV-Angaben sind in Deutschland rund 90 Prozent der Autos gegen einen Diebstahl des Fahrzeugs versichert. (dpa/lby)