Karin Baumüller-Söder: 'Es war Liebe auf den ersten Blick'

Zwischen Karin Baumüller-Söder und ihrem Ehemann Markus Söder (59) hat es nach Worten der bayerischen "First Lady" direkt gefunkt. "Ich wusste schon immer, dass mein Mann der Richtige für mich ist", sagte die 53-jährige Ehefrau des bayerischen Ministerpräsidenten im Interview mit der Zeitschrift "Bunte". "Es war Liebe auf den ersten Blick", sagte sie weiter.



Karin Baumüller-Söder und Markus Söder sind dem Bericht zufolge seit 1999 verheiratet. Sie haben eine Tochter und zwei Söhne. "Den Familienverband finde ich ganz wichtig. Ich liebe unsere Ehe. Ich liebe die Kinder, die aus ihr entstanden sind", sagte Baumüller-Söder in der "Bunten". (dpa)

