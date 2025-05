Furth im Wald: Landesgartenschau wird eröffnet

Blumen, Gewässer, Bienen, Handwerkskunst und ein Drache stehen im Mittelpunkt der Landesgartenschau im Bayerischen Wald. Los geht es heute mit der Eröffnung durch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler). 11,3 Millionen Euro an Fördermitteln sind laut Ministerium nach Furth im Wald (Landkreis Cham) geflossen. Die Stadt hat sich herausgeputzt.



Es ist die 38. Landesgartenschau in Bayern. Die Veranstaltung dauert bis 5. Oktober und steht unter dem Motto "Sagenhaft viel erleben". Rund 2.600 Sträucher, 240 Bäume sowie fast 150.000 Stauden und Zwiebeln wurden gepflanzt. Etwa 3.000 Veranstaltungen sind geplant.

Historienspiel "Further Drachenstich"

Ein Thema findet sich in unterschiedlicher Form immer wieder: der berühmte Drache des Historienspiels "Further Drachenstich". Das gilt mit seiner etwa 500-jährigen Tradition als das älteste Volksschauspiel Deutschlands, findet jährlich im August statt und ist seit 2018 immaterielles Kulturerbe.



Die erste Landesgartenschau fand 1980 in Neu-Ulm statt. Die nächste Landesgartenschau geht in Bad Windsheim 2027 über die Bühne, die Jubiläumsausgabe 2030 ist in Nürnberg geplant. (dpa)