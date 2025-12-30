Löwen-Nachwuchs im Nürnberger Tiergarten

Der Tierpark in Nürnberg vermeldet wieder Löwen-Nachwuchs: Die Asiatische Löwin Aarany hat nach Angaben des städtischen Zoos am zweiten Weihnachtsfeiertag sechs Jungtiere zur Welt gebracht. Eines sei kurz nach der Geburt gestorben, teilte der Tierpark, der dieses Jahr schon wegen der Tötung mehrerer Paviane in den Schlagzeilen war, mit. Um die anderen fünf Löwenbabys kümmere sich die Mutter aber "sehr intensiv und fürsorglich".



Besucherinnen und Besucher müssen sich aber noch eine Weile gedulden, bis sie den Nachwuchs beobachten können: Die Jungtiere werden laut Tierpark "frühestens in mehreren Wochen zu sehen sein". Löwen seien - wie auch andere Raubtiere - in der Phase nach der Geburt "sehr störanfällig". Das Raubtierhaus bleibe deshalb vorerst geschlossen.

Zootierarzt: "Wir behalten sie im Blick"

Nicht nur die Tierpark-Gäste sollen die Mutter und ihre Jungen möglichst in Ruhe lassen - auch die Tierpflegerinnen und Tierpfleger werden sich der Löwin und ihrem Nachwuchs erst einmal nicht nähern. "Kontakt mit den Pflegerinnen und Pflegern könnte sie irritieren", sagte Zootierarzt Hermann Will. "Wir behalten sie aber über eine Kamera im Blick."



Ganz auf sich allein gestellt ist die Mutter damit aber nicht: Löwenkater Kiron ist laut Zoo bei ihr. "Bereits während der letzten Aufzucht vor zwei Jahren haben wir festgestellt, dass Aarany in Kirons Anwesenheit ruhiger und entspannter ist, und uns deshalb bewusst entschieden, die beiden zusammenzulassen", sagte Zootierarzt Will. Kiron sei auch bei der Geburt dabeigewesen.

Im Sommer überlebte Aaranys Nachwuchs nicht

Schon im Sommer hatte Aarany nach Angaben des Tiergartens Nachwuchs bekommen - der überlebte aber nicht. "Es ist davon auszugehen, dass ein Elternteil, vermutlich Aarany, den Nachwuchs aufgefressen hat", teilte der Tiergarten im August mit.



Dass Löwen ihre Jungtiere auffressen, wird häufiger beobachtet. Im Leipziger Zoo hatte 2019 eine Löwin ihren Nachwuchs gefressen. Ein Grund kann die Unerfahrenheit der Mutter in der Aufzucht von Jungen sein. Zwar hatte Aarany bereits 2023 erfolgreich Nachwuchs aufgezogen. Allerdings habe sie auch hier drei von vier Welpen aufgefressen, "was mit großer Wahrscheinlichkeit auf ihre Unerfahrenheit zurückzuführen war", teilte der Tiergarten mit.



Ein weiterer Grund kann sein, dass die Mutter die Überlebenschancen - etwa auf Grundlage eines Geruchsempfindens - als nicht groß genug einschätzt. 2008 hatte im Nürnberger Tiergarten der Fall einer Eisbärin für Aufsehen gesorgt, die ihren Nachwuchs gefressen hatte. (BSZ/dpa)

