Leben in Bayern

Die Agentur für Arbeit in Bamberg. (Foto: dpa/K. Schmitt)

24.09.2025

Mehr Menschen in Bayern auf Sozialhilfe angewiesen

Die Zahl derjenigen, die in besonderen Lebenslagen auf staatliche Unterstützung angewiesen ist, ist zum Jahresende 2024 um fast fünf Prozent gestiegensteigt. Eine Leistungsgruppe fällt dabei besonders auf

In Bayern ist die Zahl der Menschen, die staatliche Hilfe in besonderen Lebenslagen bekommen, binnen Jahresfrist um fast fünf Prozent gestiegen. Zum Jahresende 2024 erhielten knapp 60.000 Menschen diese Sozialhilfeleistung, die unabhängig von den existenzsichernden Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gewährt werden. Dies waren 4,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Landesamt für Statistik in Schweinfurt mitteilte.

Mit mehr als zwei Dritteln (41.670 Fälle) machten den größten Anteil die Hilfen zur Pflege aus, die um 5,8 Prozent zulegten. Weitere 17.665 Menschen erhielten Unterstützung zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten oder in anderen Lebenslagen, 660 Hilfen zur Gesundheit. Insgesamt wurden knapp 63 Prozent der Hilfen in Einrichtungen erbracht, das ist ein Plus von 5,4 Prozent.

Viele Betroffene sind weiblich und/oder älter

Sechs von zehn der Bedürftigen sind weiblich, knapp 82 Prozent sind mindestens 65 Jahre alt. Das Durchschnittsalter stieg von 74,6 Jahren Ende des Jahres 2023 auf zuletzt 75,1 Jahre.

Die Hilfe in besonderen Lebenslagen wird auf Antrag gewährt, wenn besondere Lebensumstände – häufig aufgrund einer Krankheit oder Pflegebedürftigkeit – vorliegen und entsprechende Kosten nicht gänzlich selbst oder etwa durch die Kranken- oder Pflegeversicherung abgedeckt werden können. Sie stehen nicht in Konkurrenz zu den existenzsichernden Leistungen und können bei Bedarf parallel gewährt werden. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Erbschaftsteuer regionalisiert werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!