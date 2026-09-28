Leben in Bayern

Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) wollen gemeinsam in den „Olympia Looping“ steigen. (Foto: dpa/Sven Hoppe)

28.09.2026

Nach Olympia-Sieg: Söder und Krause fahren gemeinsam Achterbahn

Nach Münchens Erfolg im nationalen Olympia-Auswahlverfahren lösen Markus Söder (CSU) und Dominik Krause (Grüne) ihr Versprechen ein. Heute um 18.30 Uhr geht es für beide auf dem Oktoberfest in den "Olympia Looping"

Nach dem Sieg Münchens im nationalen Auswahlverfahren für die Olympischen und Paralympischen Spiele wollen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) noch am Abend zusammen auf dem Oktoberfest Achterbahn fahren. Beide hatten die Fahrt im „Olympia Looping“ für den Fall angekündigt, dass die bayerische Landeshauptstadt in Baden-Baden den Zuschlag bekommt.

„Ich weiß nicht, ob das wirklich ernst gemeint war und da muss ich mich dann auch noch psychisch vorbereiten“, hatte Söder nach der Entscheidung des Deutschen Olympischen Sportbunds noch gesagt. Krause ließ seinem möglichen Mitfahrer aber wenig Hoffnung auf einen Rückzieher: „Auf jeden Fall, Olympia-Looping wollen wir gemeinsam fahren.“

Fünf Loopings, 30 Meter Höhe, mehr als 90 km/h

Jetzt haben Krause und Söder Nägel mit Köpfen gemacht: Am heutigen Montagabend um 18.30 Uhr soll die rasante Fahrt beginnen. Der „Olympia Looping“ gehört auf dem Oktoberfest inzwischen quasi zum Inventar. Nach Angaben der Betreiber erwarten die beiden Politiker fünf Loopings bei Geschwindigkeiten von mehr als 90 Kilometern pro Stunde und teils auf einer Höhe von mehr als 30 Metern. München hatte vor dem entscheidenden Votum auch die DOSB-Evaluierungskommission überzeugt. (dpa)

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