Leben in Bayern

Zum Start der Pfingstferien rechnet der ADAC mit viel Verkehr auf Bayerns Autobahnen. (Foto: dpa/Peter Kneffel)

21.05.2026

Pfingstferien starten: ADAC warnt vor Staus auf Bayerns Autobahnen

Zum Start der Pfingstferien rechnet der ADAC mit viel Verkehr auf Bayerns Autobahnen – vor allem Richtung Österreich. Rund um den 30. Mai drohen wegen einer Brenner-Sperrung besonders lange Staus

Vor dem Start in die Pfingstferien in drei Bundesländern warnt der ADAC vor einer schwierigen Verkehrslage in Bayern. „Wie die letzten Jahre gezeigt haben, rollt die Reisewelle in die Urlaubsgebiete im Süden bereits am Freitagnachmittag an“, sagte Alexander Kreipl, Verkehrsexperte beim ADAC Südbayern. „Wir rechnen damit, dass bis einschließlich Pfingstmontag besonders viel Reiseverkehr auf den Autobahnen in Bayern unterwegs ist.“

Bei Stau nicht blind dem Navi vertrauen

Denn nicht nur die Bayern dürfen sich vom Wochenende an über Ferien freuen: Auch in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg beginnt dann die schulfreie Zeit - und aus beiden Bundesländern dürfte es auch wieder einige Urlauber in Richtung Süden ziehen. Entsprechend groß ist die Staugefahr nicht nur auf der A3 zwischen Würzburg und Nürnberg, sondern vor allem auf beliebten Routen in Richtung Österreich - also der A7 in Richtung Füssen und Reutte in Tirol, der A8 von München in Richtung Salzburg, der A93 in Richtung Inntal und der A95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen und weiter in Richtung Fernpass.

Sollte dort Stillstand herrschen, sind Autofahrer aber gut beraten, sich in Geduld zu üben - auch wenn manche Navigationsgeräte zu Alternativen raten. Denn in einigen Regionen Oberbayerns und im Allgäu gelten Durchfahrtsverbote in Gemeinden in Autobahnnähe. Wer dort Staus umfahren will, wird gegebenenfalls von der Polizei zurück in den Wartestand geschickt - und im schlimmsten Fall mit einem Verwarngeld von 50 Euro belegt.

Auch in Österreich sollte man sich in vielen Gegenden davor hüten, bei Stau auf kleinere Straßen auszuweichen. Denn seit 1. Mai gelten in Tirol wieder Abfahrtssperren zum Schutz der Anwohner.

Besonders hohes Staurisiko Ende Mai

Im Vergleich zu den Vorjahren besonders viel Stau droht laut ADAC rund um den 30. Mai. Grund dafür ist eine Demonstration auf der Brennerautobahn A13, wegen der die vielbefahrene Route von 11.00 bis 19.00 Uhr gesperrt bleibt.

Der einfache, aber für manche Urlauber schwierig umzusetzende Rat vom ADAC: An diesem Tag möglichst nicht mit dem Auto in Richtung Süden verreisen oder von dort zurückkehren. Denn laut bayerischer Polizei kann die Sperrung auch für mehr und längere Staus auf Autobahnen im Freistaat sorgen - nicht nur am 30. Mai selbst, sondern auch an den Tagen davor und danach.

Behinderungen schon vor der Grenze erwartet

Schon vor den Grenzübergängen zu Österreich sei am 30. Mai mit erheblichen Verkehrsbelastungen zu rechnen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Wer trotz allem im Stau landet, den ermahnt die Polizei, die Rettungsgassen freizuhalten, Ruhe zu bewahren - und Geduld mitzubringen.

Zu Kontrollen der Ausweichfahrverbote bei Stau speziell in der Sondersituation am 30. Mai sagte der Sprecher: „Die Polizei wird hier angepasst mit Augenmaß herangehen und Entscheidungen im Rahmen der Verhältnismäßigkeiten treffen, um Gefahren- und Notsituationen zu vermeiden und die Handlungsfähigkeit von Rettungs- und Einsatzkräften sicherzustellen.“

Beim ADAC hieß es weiter, dieser Ausnahmetag zeige, wie wichtig eine genaue Planung längerer Autoreisen sei. Dazu gehöre bei Fahrten nach Österreich auch, sich Vignetten möglichst vor der Fahrt zu besorgen. Um auch für unerwartete Verzögerungen gerüstet zu sein, sollten Autofahrer auch ein besonderes Augenmerk auf genügend Proviant im Fahrzeug und ausreichende Pausen unterwegs legen - vor allem, wenn Kinder mit an Bord seien.

Andrang an bayerischen Flughäfen

Auch die Flughäfen in Bayern erwarten besonders viele Reisende über die Pfingstferien - in Nürnberg zum Beispiel soll es laut einem Pressesprecher etwas voller als im Vorjahr werden. Etwa 15.000 Flüge stehen laut einer Mitteilung in München an. Allein am Pfingstwochenende sollen hier etwa 2.500 Flugzeuge starten und landen. Der Nürnberger Flughafen rechnet mit mehr als 1.800 Flügen. In Memmingen stehen etwa 1.150 Ankünfte und Abflüge an.

Für die meisten Passagiere gehe es in Richtung Süden: Die beliebtesten Reiseziele seien Spanien und die Türkei. Aus Memmingen starten zusätzlich viele Urlauber nach Südosteuropa. Wer mit dem Auto zum Münchner Flughafen anreist, sollte vorher einen Parkplatz online buchen. (dpa/lby)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man die staatliche Einspeisevergütung für PV-Anlagen abschaffen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz