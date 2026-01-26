Leben in Bayern

Nach witterungsbedingtem Unterrichtsausfall im Landkreis Würzburg lernen Schülerinnen und Schüler am 26.01.2026 im Homeschooling mit der Bildungs-App "Anton". (Foto: dpa/Heiko Becker)

26.01.2026

Schneemassen: Präsenzunterricht in vier nordbayerischen Landkreisen abgesagt

Heftiger Schneefall beeinträchtigt den Schulbetrieb in Teilen Frankens. Mehrere Kommunen reagieren kurzfristig, Schulleitungen entscheiden über Alternativen zum regulären Unterricht

Wegen des Winterwetters mit heftigen Schneefällen haben für Dienstag mehrere fränkische Landkreise den Präsenzunterricht abgesagt. Nach einer Liste des Kultusministeriums soll es in den Landkreisen Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Bamberg und Erlangen-Höchstadt sowie in der Stadt Erlangen und Stadt Bamberg keinen Unterricht an den Schulen geben.

Der Landkreis Forchheim sowie die Stadt Forchheim teilten am Abend ebenfalls mit, dass der Präsenzunterricht entfalle. Die Sicherheit auf den Schulwegen könne nicht gewährleistet werden.

Keine sichere Busbeförderung

Nach Rücksprache mit Busunternehmen und Straßenmeisterei brächten die Schneemassen weiter zu massiven Verkehrseinschränkungen, hieß es in manchen Mitteilungen. Eine sichere Busbeförderung sei nicht zu gewährleisten.

Bereits am Montag war in zahlreichen Landkreisen der Unterricht teilweise oder ganz entfallen. In vielen Fällen wurden Notbetreuungen eingerichtet. Kein Präsenzunterricht bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass der Unterricht ausfällt. Die Schulleitungen entscheiden eigenständig, ob der Unterricht etwa per Videokonferenz erfolgt oder Arbeitsblätter zu bearbeiten sind.“ (dpa)

