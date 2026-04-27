Rasierklingen unter Fan-Aufklebern gefunden - Täter gesucht

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Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

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Unter zwei gegnerischen Eishockey-Fan-Aufklebern in der Nähe des Amberger Eishockeystadions sind zwei Rasierklingen gefunden worden. Möglicherweise sollen die Täter bezweckt haben, die Amberger Fans durch die Rasierklingen zu verletzen, wenn diese die gegnerischen Sticker abziehen, teilte die Polizei mit. Es sei derzeit unklar, ob ein Zusammenhang mit einer organisierten Fangruppierung besteht. Es ist niemand durch die Klingen verletzt worden. Die Polizei warnt vor Aufklebern oder anderen auffälligen Gegenständen und erhofft sich Zeugenhinweise. (dpa)

Unter gegnerischen Fan-Stickern am Eishockeystadion in Amberg kleben Rasierklingen. Noch sind die Hintergründe unklar

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