Leben in Bayern

Das Wetter wird wechselhaft und teils richtig ungemütlich. (Foto: dpa)

16.03.2026

Regen, Graupel und Schnee - Frühling macht Pause in Bayern

Das milde und sonnige Wetter der vergangenen Wochen gab einen ersten Vorgeschmack auf den Frühling. Das ist nun vorbei: Kälte, Regen und auch Schnee machen sich breit. Sind sie von Dauer?

Mit dem Start in die neue Woche setzt sich weiterhin eine kühle und wechselhafte Wetterlage in Bayern durch. Statt frühlingshaftem Wetter erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Wolken, Regen und in höheren Lagen auch Schnee, wie aus der aktuellen Prognose hervorgeht. Tagsüber sinke die Schneefallgrenze teils auf bis zu 600 Meter.

Bei starker Bewölkung greife nach Südosten starker Regen aus. Im Tagesverlauf soll es von Nordwesten her Schauer geben, vereinzelt auch Graupel-Gewitter. Die Schneefallgrenze liege bei 600 bis 800 Metern, an den Alpen bei 800 bis 1.000 Metern. Die Höchstwerte liegen bei 4 bis 11 Grad. Nachts kühlt es den Angaben zufolge auf bis zu minus 1 Grad ab, gebietsweise wird es glatt.

Sonnenschein? Wochenmitte macht Hoffnung

Am Dienstag bleibe es bewölkt. Im Tagesverlauf klinge der Regen ab, in Richtung Inn bleibe es weiterhin nass. Oberhalb von 800 Metern sei Schneefall möglich. Die Höchstwerte liegen im Bayerwald bei 7 Grad und am Untermain bei bis zu 14 Grad. Nachts sollen am östlichen Alpenrand noch letzte Tropfen fallen, ansonsten klart der Himmel zunehmend auf.

Am Mittwoch zeige sich wieder öfter die Sonne. Gebietsweise trübe jedoch ausgedehnte Quellbewölkung den Himmel. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD bei 10 bis 17 Grad - mit den höchsten Werten westlich des Spessarts. (dpa)

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