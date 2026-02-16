Reizgas: 16 Verletzte nach Faschingsumzug

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56 oder per Mail an anzeigen@bsz.de

Ein Unbekannter hat nach einer Faschingsveranstaltung 16 Menschen in Rain (Landkreis Donau-Ries) mit Reizgas leicht verletzt. Die Betroffenen klagten nach dem Vorfall am Sonntagabend über Atemwegsreizungen, Erbrechen und Augenreizungen, wie die Polizei mitteilte. Nach einem örtlichen Faschingsumzug hätten die Menschen in umliegenden Gaststätten und Kneipen gefeiert. Dabei sei es in einem Lokal zu einer Reizgasattacke gekommen. Zunächst war unklar, wer für den Vorfall verantwortlich ist. (dpa)

Feiern mit Folgen: 16 Menschen werden bei einer Attacke nach einer Faschingssause verletzt. Wer steckt hinter dem mysteriösen Reizgas-Einsatz in Rain?

Wer hat beim Faschingsumzug in Rain Reizgas versprüht? Die Polizei ermittelt. (Foto: dpa, Bernd Weißbrod)

