Leben in Bayern

Schafkopfrunden sollen in teilnehmenden Wirtshäusern künftig schon von außen ausdrücklich willkommen geheißen werden. (Foto: dpa/Sebastian Beck)

03.11.2026

Schafkopfen erlaubt: Landesverein macht Wirtshäuser sichtbar

Der Landesverein für Heimatpflege startet eine Plattform für schafkopffreundliche Wirtshäuser. Teilnehmende Betriebe bekommen eine Plakette, zum Auftakt ist am 21. November ein Turnier in Odelzhausen geplant

Schafkopfen ist bayerisches Kulturgut. Deshalb will der Landesverein für Heimatpflege nun Wirtshäuser sichtbar machen, in denen die Kartenrunden immer willkommen sind. „Es gibt viele Kartler, die sich zum Schafkopfen treffen wollen und einfach keine Bleibe finden“, erläuterte Rudolf Neumaier, Geschäftsführer des Landesvereins für Heimatpflege.

Auf einer neuen Internetseite des Landesvereins können sich schafkopffreundliche Wirtshäuser über ein Anmeldeformular registrieren lassen. Diese erhalten nach Angaben des Landesverbands dann eine Plakette für die Hauswand, um Kartenrunden nach außen sichtbar willkommen zu heißen.

Zum Auftakt der Kampagne wird es am 21. November ein Schafkopfturnier in der Gaststätte von Schloss Odelzhausen (Landkreis Dachau) geben, bei dem auch der leidenschaftliche Kartler und Dachauer Landrat Stefan Löwl dabei ist. Dieser hatte dem Landesverein zufolge die Idee zu der Initiative.

Warum es die Initiative braucht

Es gibt laut dem Geschäftsführer des Landesvereins für Heimatpflege mehrere Gründe dafür, dass in Gasthäusern immer weniger Schafkopf gespielt wird. Zum einen gebe es immer weniger Wirtshäuser. Zum anderen verstünden sich viele Gastronomen als Restaurant. Ausbrüche von Freude oder Missbehagen während des Spiels seien dort eher unerwünscht.

Solche Wirte hätten zudem die Auffassung, dass Schafkopfer weniger konsumieren würden als andere Gäste. Das stimme aber nicht. „Wenn ich drei, vier Stunden Schafkopfe, gehört eine Brotzeit für mich dazu“, sagte Rudolf Neumaier.

Es gebe aber auch Wirtshäuser, die Spielkarten und Schälchen für das Geld bereithielten. Der Landesverein wolle den Wirtshäusern, die das Schafkopfen noch anbieten, eine Plattform bieten und sie würdigen. (dpa/lby)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es eine Stromsteuersenkung für alle geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Start-up-Investor Carsten Maschmeyer meint, dass ein Staat, der offensichtliche Probleme nicht löst, von seinen Bürgerinnen und Bürgern als dysfunktional wahrgenommen wird. Politiker, die viel versprechen und wenig halten, sorgen für Ablehnung.

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz