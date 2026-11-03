Schafkopfen erlaubt: Landesverein macht Wirtshäuser sichtbar

Schafkopfen ist bayerisches Kulturgut. Deshalb will der Landesverein für Heimatpflege nun Wirtshäuser sichtbar machen, in denen die Kartenrunden immer willkommen sind. „Es gibt viele Kartler, die sich zum Schafkopfen treffen wollen und einfach keine Bleibe finden“, erläuterte Rudolf Neumaier, Geschäftsführer des Landesvereins für Heimatpflege.

Auf einer neuen Internetseite des Landesvereins können sich schafkopffreundliche Wirtshäuser über ein Anmeldeformular registrieren lassen. Diese erhalten nach Angaben des Landesverbands dann eine Plakette für die Hauswand, um Kartenrunden nach außen sichtbar willkommen zu heißen.

Zum Auftakt der Kampagne wird es am 21. November ein Schafkopfturnier in der Gaststätte von Schloss Odelzhausen (Landkreis Dachau) geben, bei dem auch der leidenschaftliche Kartler und Dachauer Landrat Stefan Löwl dabei ist. Dieser hatte dem Landesverein zufolge die Idee zu der Initiative.

Warum es die Initiative braucht

Es gibt laut dem Geschäftsführer des Landesvereins für Heimatpflege mehrere Gründe dafür, dass in Gasthäusern immer weniger Schafkopf gespielt wird. Zum einen gebe es immer weniger Wirtshäuser. Zum anderen verstünden sich viele Gastronomen als Restaurant. Ausbrüche von Freude oder Missbehagen während des Spiels seien dort eher unerwünscht.

Solche Wirte hätten zudem die Auffassung, dass Schafkopfer weniger konsumieren würden als andere Gäste. Das stimme aber nicht. „Wenn ich drei, vier Stunden Schafkopfe, gehört eine Brotzeit für mich dazu“, sagte Rudolf Neumaier.

Es gebe aber auch Wirtshäuser, die Spielkarten und Schälchen für das Geld bereithielten. Der Landesverein wolle den Wirtshäusern, die das Schafkopfen noch anbieten, eine Plattform bieten und sie würdigen. (dpa/lby)