Schon 28 Badetote in Bayern – Wasserwacht warnt vor Leichtsinn

28 Menschen sind nach Angaben der Wasserwacht in Bayern seit Anfang Mai beim Baden ertrunken. Allein im heißen Juni waren es demnach 21 – und die nächste Hitzeperiode steht bevor. Deshalb appellieren die Rettungskräfte an alle, ihre Kräfte beim Baden nicht zu überschätzen und das potenzielle Risiko von freien Gewässern wie Seen und Flüssen nicht zu unterschätzen.

Von den 28 Badetoten, die die Wasserwacht vom 1. Mai bis 8. Juli gezählt hat, waren 27 Männer – gut die Hälfte davon zwischen 20 und 30 Jahre alt.

Vor allem junge Männer betroffen

19 Menschen ertranken der Statistik zufolge in einem See, sechs in einem Fluss.

„Wenn ich allein in einem See bin und untergehe, ist das ein tragisches Todesurteil, und wer sich überhitzt ins Wasser stürzt, nimmt Lebensgefahr in Kauf“, erklärte der Landesvorsitzende Thomas Huber. (dpa)