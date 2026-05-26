So viele Single-Haushalte gibt es in Bayern

In Bayern gibt es rund 2,7 Millionen Single-Haushalte – der Anteil der Alleinlebenden ist in den Großstädten besonders hoch. In Augsburg, München und Nürnberg sei jeder zweite Haushalt ein Einpersonen-Haushalt, wie das Landesamt für Statistik in Fürth mitteilte. Nach den Ergebnissen des Mikrozensus lebte 2025 jeder fünfte Bayer allein. Das entspricht in etwa dem deutschlandweiten Schnitt.

Im Alter zwischen 25 und 30 Jahren wohnen demnach viele Menschen allein, Männer dabei deutlich häufiger als Frauen. Ab 75 Jahren leben insgesamt 567.000 Menschen allein, davon sind 75 Prozent weiblich. Dies lasse sich zum Beispiel durch die höhere Lebenserwartung von Frauen erklären, hieß es weiter.

Anteil der Single-Haushalte deutlich gestiegen

Ein Rückblick zeigt: Seit dem Jahr 1965 hat sich die Zahl der Haushalte im Freistaat von 3,4 auf 6,4 Millionen im Jahr 2025 fast verdoppelt. Der Anteil der Single-Haushalte ist dabei von 23 auf 41 Prozent gestiegen. Große Haushalte mit drei oder mehr Menschen werden dagegen im Vergleich immer seltener.

Zugleich gibt es einen Mangel an Wohnungen in vielen bayerischen Städten: Nach Schätzung des Verbandes bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW) von Anfang Mai fehlen mittlerweile 200.000 Wohnungen im Freistaat. (dpa/lby)