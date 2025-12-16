Leben in Bayern

Markus Söder, Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender (links), lud zu seinem ersten Adventskonzert im Münchner Cuvilliéstheater. Auf die Bühne kam er aber nur für ein kurzes Gespräch mit Moderator Florian Silbereisen und dem Nürnberger Christkind. (Foto: dpa/SvenSimon/Frank Hoermann)

16.12.2025

Söder singt nicht bei seinem ersten Adventskonzert

Markus Söder hat ABBA gesungen und zuletzt den Wiesn-Hit "Sweet Caroline". Bei seinem ersten Adventskonzert aber bleibt er musikalisch zurückhaltend

Die Regensburger Domspatzen, Haindling, Claudia Koreck, die Staatsphilharmonie Nürnberg - und Florian Silbereisen. Zum ersten Adventskonzert des bayerischen Ministerpräsidenten hat Markus Söder aufgeboten, was Bayern musikalisch und kulturell so zu bieten hat. Er selbst blieb bei der Veranstaltung im Münchner Cuvilliéstheater aber musikalisch zurückhaltend.

Söder überlässt Staatskanzleichef die Weihnachtsgeschichte

Söder, dessen jüngste Wiederwahl als CSU-Chef mit seinem bislang schlechtesten Ergebnis vor nur 83,6 Prozent am Wochenende vielen als empfindlicher Dämpfer galt, sang nicht und überließ die Bühne sogar seinem Parteikollegen und Staatskanzleichef Florian Herrmann. Der las aus der Weihnachtsgeschichte "Heilige Nacht" von Ludwig Thoma.

Nur für ein kurzes Gespräch mit Moderator Silbereisen kam der Ministerpräsident, der zum Oktoberfest mit seiner Interpretation des Wiesn-Hits "Sweet Caroline" für Schlagzeilen gesorgt hatte, auf die Bühne. Dort sagte er, er wünsche sich an den Feiertagen trotz schwieriger Weltlage "ein bisschen Optimismus, ein bisschen Hoffnung" und verriet, dass er früher an Weihnachten gern das Lego-Spielzeug seiner Kinder aufgebaut habe.

Söder und das Alter

Als das Nürnberger Christkind Söder bei der Bemerkung anschaute, es trage seinen berühmten Prolog gern älteren Menschen vor, die ihn bei der Eröffnung des Christkindlesmarktes nicht selbst haben anschauen können, beeilte der 58 Jahre alte Regierungschef sich, zu betonen: "Ich hab's gesehen." Später stimmte er dann mit ein, als das ganze Theater aufgefordert wurde, zum Finale "O du Fröhliche" und die Bayernhymne zu singen.

Sepp Maier hält sich für nationalmannschaftstauglich

Zahlreiche Promis waren zum Adventskonzert und dem anschließenden Empfang gekommen, darunter Ex-"Tatort"-Kommissar Udo Wachtveitl, Schauspielerin Veronica Ferres oder Fußball-Weltmeister Paul Breitner. Sein früherer, inzwischen 81 Jahre alter Teamkollege Sepp Maier sorgte mit der ebenso selbstbewussten wie bayerischen Behauptung für Lacher, "Nationalmannschaft kant I scho no spuin" (Nationalmannschaft könnte ich schon noch spielen).

Er verriet, dass er Weihnachten nicht kocht, sondern das ganz seiner Frau überlässt, Ferres erzählte, sie habe - entgegen ihrer jahrzehntelangen Gewohnheit - erstmals schon Wochen vor Weihnachten den Christbaum aufgestellt und Moderatorin Caroline Reiber sagte auf Silbereisens Frage nach ihrem Lieblings-Weihnachtslied: "Lieder wechseln und die Familie wechselt" - aber Weihnachten bleibe. (dpa)
 

