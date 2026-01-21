Sonne und klirrende Kälte in Bayern

Noch bleibt es in Bayern vielerorts häufig sonnig. Aber in Richtung Wochenende zeigen sich immer mehr Wolken und auch Nebel kann laut Deutschem Wetterdienst (DWD) für trübe Aussichten sorgen. In den Nächten sind Tiefsttemperaturen von bis zu minus 15 Grad möglich.



Der Mittwoch beginnt in Bayern vereinzelt mit Glätte durch Reif und überfrierende Nässe. Tagsüber zeigt sich viel die Sonne und es bleibt weitestgehend wolkenlos. Auch in Mittelschwaben soll sich der Nebel nach und nach auflösen. In der Osthälfte des Freistaats gibt es meist Dauerfrost bei Temperaturen zwischen minus vier und null Grad. Ansonsten kann es bis zu vier, an den Alpen sogar bis zu neun Grad werden.

Nebel und Glätte erwartet

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es weitgehend klar. In Ostbayern kann sich allerdings gebietsweise der Nebel ausbreiten. Dort besteht dann auch Glättegefahr. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus 15 Grad im Bayerwald.



Der Tag selbst soll laut DWD zumeist sonnig werden, mit Ausnahme einiger Wolkenfelder. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus zwei und drei Grad. In Alpennähe sind bis zu fünf Grad möglich.



Die Nacht wird wechselnd bis gering bewölkt. Nach Osten hin besteht stellenweise Glättegefahr. Der Freitag wird etwas weniger sonnig als die Vortage. Gerade in den östlichen Mittelgebirgen wird es teils neblig-trüb. Ansonsten ziehen einige Wolkenfelder durch den Freistaat. Die Höchsttemperaturen im trüberen Osten liegen bei minus fünf bis null Grad. Im Rest Bayerns ist mit Höchstwerten zwischen null und fünf Grad zu rechnen. (dpa)

