Leben in Bayern

In Oberstdorf können sich Paare am 26. Juni sogar im gläsernen Schanzenturm der Skisprungschanze spontan trauen lassen. (Foto: dpa/Harry Laub)

26.05.2026

Spontan heiraten? Evangelische Kirche macht's am 26. Juni möglich

Viele Hochzeiten sind akribisch geplant. Vom Dresscode bis zum romantischen Musikstück nach der Trauung. Vom Brunch bis zum Mitternachtsbuffet. Es geht aber auch spontan – an ungewöhnlichen Orten

Spontan heiraten ohne viel Tamtam, ohne große Planung? Wer das möchte, kann am 26. Juni an verschiedenen Orten im Freistaat „Ja“ sagen: Die evangelische Landeskirche beteiligt sich an der bundesweiten Aktion „#einfachheiraten“. Paare können sich trauen lassen – und das an teils ungewöhnlichen Orten. So etwa auch in der Christophoruskapelle am Münchner Flughafen. „Alle Paare, die sich trauen oder segnen lassen wollen, sind willkommen“, heißt es.

Vom Schanzenturm bis in den Klostergarten

In Oberstdorf im Allgäu können heiratswillige Paare sogar im gläsernen Schanzenturm der Skisprungschanze Ja zueinander sagen – „der Gipfel der Gefühle mit wunderbarem Blick“. Von 9.00 Uhr bis abends um 20.00 Uhr ist die Anlage geöffnet. Regionalbischof Thomas Prieto Peral erwarte die Paare, heißt es weiter.

In Nürnberg öffnet beispielsweise die Kirche St. Martha in der Innenstadt ihre Türen für ein spontanes Ja-Wort. Erstmals ist nach Angaben der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) auch die Gebärdensprachliche Kirchengemeinde in Nürnberg mit dabei. Sie ermöglicht Trauungen und Segnungen am Egidienplatz.

Aber auch kleinere Gemeinden auf dem Land machen mit. Die frühere Klosteranlage Mönchröden bei Coburg steht ebenfalls bereit – „mit oder ohne Gäste, mit oder ohne Planung im Vorfeld“. In Selb (Landkreis Wunsiedel) lädt die Stadtkirche St. Andreas spontan zur Hochzeit ein. Auch in Regensburg kann im Garten des Gustav-Adolf-Wiener-Hauses oder in der Dreieinigkeitskirche geheiratet werden.

Das müssen Paare mitbringen

Wer sich segnen lassen möchte – etwa zur Verlobung oder zum Ehejubiläum – braucht keine Unterlagen. Für eine kirchliche Trauung gelten jedoch Bedingungen: Mindestens eine Person muss evangelisch sein und das Paar bereits standesamtlich verheiratet. Die Trauurkunde vom Standesamt muss deshalb mitgebracht werden.

Deutschlandweit beteiligen sich laut EKD rund 350 Feierorte an der Aktion. Ziel sei es, Paaren einen unkomplizierten, persönlichen und stimmungsvollen Moment unter Gottes Segen zu ermöglichen. (dpa/lby)

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