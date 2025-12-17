Leben in Bayern

Die amtierende Miss Germany heißt Valentina Busik. Ihre Wahl fand noch im Europa-Park Rust in Baden-Württemberg statt. 2026 geht es nach Bayern. (Foto: dpa/johapress/Joachim Hahne)

17.12.2025

Standortwechsel: Die nächste "Miss Germany"-Wahl findet in Bayern statt

In diesem Jahr fand das Finale der "Miss Germany"-Wahl zum vorerst letzten Mal im Europa-Park statt. Wohin es danach geht, war unklar – bis jetzt.

Das Finale zur Wahl der "Miss Germany" zieht um: Nach mehr als zwei Jahrzehnten im Europa-Park Rust in Baden-Württemberg wird es 2026 in Bayern ausgetragen, wie der Veranstalter der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. "München wird damit zu einer neuen Bühne für ein Finale, das besondere Frauen auszeichnet, und einzigartige Geschichten sichtbar macht, die Zukunft gestalten", sagte er.

Live-Show aus den Bavaria-Studios

Genau genommen ist der Austragungsort bei und nicht in München: Es sind die Bavaria-Studios im Nobelvorort Grünwald. Dort soll die neue "Miss Germany" am 7. März, dem Vorabend des Weltfrauentags, in einer Live-Show gekürt werden, die auf Sixx und dem Streaming-Portal Joyn ausgestrahlt wird. 

Eingebettet wird das Finale in ein sogenanntes "Empowering Festival", bei dem es um Karriere, Austausch und Vernetzung gehen soll. 

Fast 100 Jahre Miss-Wahlen

Die "Miss Germany"-Wahl wurde vor 99 Jahren, im Jahr 1927, erstmals veranstaltet - damals und Jahrzehnte danach noch als Schönheitswettbewerb. 2027 feiert "Miss Germany" also großes Jubiläum und wird 100 Jahre alt. Nach Veranstalterangaben war auch dies der Grund für den Umzug. Das Finale sollte in einer größeren Stadt gefeiert werden als in Rust bei Freiburg. 

Inzwischen will die Verleihung sich als Auszeichnung für Frauen verstanden wissen, "die Zukunft gestalten, entwickeln" und in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen. 

Amtierende "Miss Germany" ist Ärztin

Die amtierende "Miss Germany" ist die Ärztin Valentina Busik, die mit Künstlicher Intelligenz arbeitet und die Digitalisierung im deutschen Gesundheitssystem voranbringen will. Sie hat einem Avatar entwickelt, der Tag und Nacht für jeden verständlich auf 40 Sprachen und Gebärdensprache medizinischen Fachjargon übersetzen soll. 

Aktuell sind noch zwölf Frauen im Rennen um den Titel der "Miss Germany" 2026, darunter die Würzburger Biologin Amelie Reigl, die menschliche Haut im Labor züchtet, um Tierversuche in der Forschung zu reduzieren oder Aileen-Tina Hufschmidt aus Wuppertal, die als Presseoffizierin bei der Bundeswehr arbeitet. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Ist die Einführung der Aktivrente sinnvoll?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke Inhaltsverzeichnis
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz