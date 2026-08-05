Leben in Bayern

Strandbad-Betreiber "Miene" Gruber hält ein Eis und Salzstangen im Strandbad am Ammersee. Gruber verschenkt Eis und Salzstangen an Schüler mit einer Sechs im Zeugnis. (Foto: dpa, Malin Wunderlich)

05.08.2026

Strandbadbetreiber belohnt Sechser-Schüler mit Gratis-Snacks

In einem Schulfach richtig daneben gelangt? Kein Problem, findet ein Strandbad-Betreiber in Bayern. Bei ihm gibt es als Trost Eis und Salzstangen umsonst - für alle mit einer Sechs im Zeugnis

Martin "Miene" Gruber sitzt in seiner Badehose am Ufer und stopft sich ein Sandwich-Eis und Salzstangen in den Mund - gleichzeitig. "Schmeckt toll", kommentiert er. Diese Mischung gibt es bei ihm während der bayerischen Sommerferien im Bad geschenkt für alle Kinder und Jugendlichen, die eine Sechs in ihrem Zeugnis bekommen haben. Mehrere Medien hatten über die Aktion berichtet.

Gruber betreibt das Strandbad am Ammersee im oberbayerischen Utting und er hat ein Herz für "die Nieten und Loser, die ja eigentlich viel mehr Trost brauchen" als Einserschüler, wie er sagt. Sich selbst zählt er auch dazu: Er sei "eine totale Niete" in der Schule gewesen. Er mache das, "weil das bayerische Schulsystem meiner Ansicht nach nur die Gewinner belohnt".

Auch mal die anderen feiern

So sehen das auch Badegäste. Doreen, eine Mutter, findet die Aktion "mega". "Es ist irgendwie total lustig. Zaubert ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Und warum nicht mal die feiern, die nicht nur Einsen haben?"

Stefan, ein anderer Badegast, der nicht nur Vater, sondern auch Opa ist, meint: "Grundsätzlich finde ich gut, dass wir nicht nur immer diese Leistungsgesellschaft haben, und nicht immer nur die besonders guten, sondern auch mal nicht so gute Dinge belohnen." Er selbst habe auch schlechte Noten gehabt. 

Denn abgesehen von der Freude über ein gutes Zeugnis, gebe es allerlei Aktionen, die Einser im Zeugnis belohnen, sagt Strandbad-Pächter Gruber. In Sichtweite des Bads etwa fährt ein Dampfer über den Ammersee, mit dem Einserschüler umsonst fahren dürfen. Auch bei der Bahn gibt es eine Freifahrt im bayerischen Regionalverkehr - zumindest am ersten Ferientag.

Gruber findet, diese Schüler brauchen keine Extra-Belohnung - Sechserschüler aber schon: "Bei einem Sechser im Zeugnis ist ja eigentlich bei ganz vielen Fächern auch schon gegeben, dass du das Jahr wiederholst. Und ich finde, wenn man das Jahr wiederholen muss, da hat man sich auf jeden Fall schon mal ein Eis verdient."

Schlechtes Zeugnis? "Scheiß drauf"

Und wo hagelt es die meisten schlechten Noten? "Latein-Sechser ist unser häufigstes Eisausgabeargument", so Gruber. An Schüler mit schlechten Zeugnissen hat er noch eine Nachricht: "Scheiß drauf. Aus mir ist auch was geworden." Zufrieden blickt er sich um. "Mein Leben ist großartig trotz scheiß Noten", sagt Gruber. (dpa)
 

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