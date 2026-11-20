Es war ein Tag, der sich tief ins Gedächtnis der Straubinger eingebrannt hat: Am 25. November 2016 stand das historische Rathaus in Flammen. Die Bilder des verheerenden Feuers gingen um die Welt, sogar Zeitungen in den USA berichteten über die Tragödie. Fast auf den Tag genau zehn Jahre später ist von den schweren Schäden kaum noch etwas zu sehen (siehe kleines Bild, Foto: Melanie Bäume-Schachtner). Das historische Gebäude ist nun wiederaufgebaut. Die Ursache des Brandes indes ist bis heute ungeklärt.



Während nebenan eigentlich der Christkindlmarkt eröffnet werden sollte, schlugen die Flammen damals hoch aus dem Dachstuhl. Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) kündigte unmittelbar nach dem Brand an, das bedeutende Zeugnis der Straubinger Geschichte wiederaufzubauen. Zehn Jahre lang wurde geplant, gebaut und mit der Versicherung sowie weiteren Geldgebern verhandelt.

Historisches Dach vollständig zerstört

Beim Brand wurde laut Pressestelle der Stadt die historische Dachkonstruktion vollständig zerstört. Auch der historische Rathaussaal, der Blaue Salon und der damalige Sitzungssaal des Stadtrats waren stark betroffen. Das Feuer war im südöstlichen Eckbereich des historischen Rathausdaches ausgebrochen. Es verwüstete das gesamte Dach des südlichen Rathausteils und erfasste auch den Dachstuhl des nördlich angrenzenden Ostflügels. Dieser wurde dadurch auf ganzer Länge schwer beschädigt und teilweise zerstört.



Zwangsläufig führten auch die enormen Wassermengen, die zum Löschen des Brandes erforderlich waren, zu weiteren Zerstörungen und Beschädigungen an der betroffenen Bausubstanz. Zudem war die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet, so eine Sprecherin der Stadt.



Nach dem Brand standen laut der Sprecherin neben den notwendigen Aufräumarbeiten zunächst vor allem Sicherungsmaßnahmen im Vordergrund, um weitere Schäden am Gebäudekomplex zu verhindern. Parallel dazu kümmerten sich Fachleuten um die denkmalfachliche Bestandserfassung, die Bauforschung und bausubstanzielle Untersuchungen. „Eine geraume Zeit nahmen die intensiven Auseinandersetzungen und Verhandlungen mit der Gebäudeversicherung in Anspruch“, erklärt die Sprecherin der Stadt.



Gleichzeitig lief ein Vergabeverfahren für die Planungsleistungen. Bereits 2017 konnte schließlich der Planungsauftrag an ein Planungsteam unter der Federführung des Münchner Architekturbüros Hild und K vergeben werden. Der Bau begann erst 2022.



„Für uns war es komplettes Neuland, was bei so einem Brand mit einem Haus passiert“, blickt Hochbauamtsleiter Marko Kreyßig zurück. Das Gebäude sei instabil geworden. Die große Hitze habe sogar die Betondecke so beschädigt, dass sie nicht mehr trug. Löschwasser und Rußpartikel haben Metall zum Rosten gebracht. „Man hat drei Schritte vor gemacht und einen zurück“, erinnert er sich und erklärt so auch die lange Bauphase.

Enorme Kostensteigerungen

Die Kosten für den Wiederaufbau stiegen im Laufe der Jahre immer weiter an. Das sorgte zeitweise auch für Kritik aus der Bürgerschaft. Im Investitionsplan des städtischen Haushalts für 2026 ist ein Gesamtaufwand von 61,6 Millionen Euro enthalten. Laut Pressestelle beläuft sich die Versicherungsleistung einschließlich Mobiliar auf 31 Millionen Euro. Darüber hinaus habe der Freistaat eine Finanzierungszusage in Höhe von 50 Prozent der von der Kommune aufzubringenden Eigenleistung gegeben, maximal jedoch 10 Millionen Euro. An Fördermitteln gingen zudem 5,75 Millionen Euro vom Bund und knapp 700.000 Euro aus dem Entschädigungsfonds für Denkmalpflege des Freistaats ein. Der von der Stadt Straubing aufzubringende Eigenanteil beläuft sich laut Stadt auf rund 15 Millionen Euro.



Ingenieur Bernd Mittnacht hatte dem Stadtrat erklärt, dass die Substanz der Mauern im sogenannten Dischinger-Haus, das im Erdgeschoss mit dem historischen Rathaus und dem Gebäudeflügel an der Seminargasse verbunden ist und vor der Rathaussanierung noch bewohnt war, viel schlechter war als angenommen: „In meiner Laufbahn hatte ich es noch nie mit so schlechten Mauern zu tun.“ Die Vorgänger hätten vieles bei der Sanierung nur geflickt, anstatt eine Generalsanierung vorzunehmen. „Überall, wo man aufmacht, erlebt man böse Überraschungen.“ Durch die schlechten Mauern sei auch Feuchtigkeit in die Balken gekommen und hat sie geschädigt.



Schwierigkeiten gab es laut Mittnacht auch, weil mehr Gerüste gebraucht wurden als vermutet, damit es nicht in die Baustelle regnet. Generell seien die Baukosten in den vergangenen Jahren stark gestiegen.



Es hat sich beim Bau auch einiges verändert. Besonders sichtbar wird das an der Fassade: Sie strahlt nun in zartem Grün statt wie früher in Rot. Historische Befunde ergaben, dass das Gebäude früher in dieser Farbe gestrichen war. Im Zuge der Arbeiten wurde viel historische Bausubstanz freigelegt – etwa ein Schmuckband im Blauen Salon.



Oberbürgermeister Pannermayr freut sich ganz besonders über die Verbesserungen, die mit dem Wiederaufbau verbunden sind. So konnten etliche kleine und größere Fehlentwicklungen und Mängel aus der Vergangenheit beseitigt werden.



Auch der Stadtrat hat eine neue Heimat gefunden: in einem großen Sitzungssaal unter dem neuen Dach. Hinzu kommt ein neues Bürgerbüro im Erdgeschoss, das künftig als erste Anlaufstelle für alle Anliegen der Straubinger Bürger dient. Der Zeitplan war zuletzt straff. Doch pünktlich zum 25. November ist alles fertig.

(Melanie Bäumel-Schachtner)

