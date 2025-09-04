Leben in Bayern

Unterschiedliche Rettungsorganisationen beteiligten sich an der Suche eines vermissten Rentners in Oberbayern. Inzwischen wurde der 83-Jährige tot gefunden. (Foto: dpa/Malin Wunderlich)

04.09.2025

Traurige Gewissheit: Vermisster 83-Jähriger tot in Weiher gefunden

Hunderte Rettungskräfte suchen tagelang in Oberbayern nach einem Rentner – in der Hoffnung, ihn noch lebend zu finden. Die hat sich jetzt zerschlagen

Nach tagelanger Suche Hunderter Rettungskräfte im nördlichen Oberbayern haben Schwimmer einen vermissten 83-Jährigen tot in einem Weiher entdeckt. "Wir hatten den Weiher auch schon mehrfach abgesucht, allerdings vor allem im Uferbereich, weil wir ja nach einem Lebenden gesucht hatten", sagte ein Polizeisprecher. 

Am Donnerstagmorgen hätten die Schwimmer die Leiche des Mannes im Weiher in der Nähe des Wohnorts des Mannes entdeckt. Die Kriminalpolizei ermittle jetzt zur genauen Todesursache.

Hunderte Unterstützer bei der Suche und Appelle an die Einwohner

Der Mann aus dem Manchinger Ortsteil Oberstimm (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) galt seit Sonntagabend als vermisst. In den Tagen nach dem Verschwinden unterstützten mehr als 800 Helfer die Behörden. Unterschiedliche Rettungsorganisationen beteiligten sich, auch umfangreiches technisches Gerät war im Einsatz. 

Weil vermutet wurde, dass der Mann in einer Gartenlaube Zuflucht gesucht haben könnte, bat die Polizei Anwohner zudem, ihre Gärten abzusuchen. Die Beamten baten die Menschen auch, der Polizei Bescheid zu geben, falls ihre Nachbarn verreist waren, damit die Polizei auch deren Gärten absuchen konnte. Hinweise oder eine Spur zu dem Mann gab es lange jedoch nicht. 

Der Suchradius war nach und nach ausgeweitet worden. Kreisbrandrat Christian Nitschke zufolge umfasste das Suchgebiet zeitweise 15 Quadratkilometer. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
