Unwetterwarnung: In den bayerischen Alpen werden Regenmengen wie nur alle zehn Jahre erwartet

Das Sommerwetter bleibt den Menschen in Bayern verwehrt: Statt mit Sonnenschein muss nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Wochenende mit schweren Unwettern, Starkregenfällen und heftigen Gewittern gerechnet werden. In den Alpen kann es demnach auch stellenweise zu Überflutungen kommen.

Ab Samstagmittag werde es im Freistaat sehr heftig regnen, heißt es. Örtlich könnten zwischen 40 und 60 Litern pro Quadratmeter binnen einer Stunde fallen. In den Alpen ist innerhalb von drei Tagen mit 100 bis zu 150 Litern pro Quadratmetern zu rechnen. Solche Regenmengen fallen etwa nur alle zehn Jahre, erklärte ein DWD-Meteorologe. Örtlich könne es auch zu Überflutungen kommen.

Im restlichen Bayern wird es am Sonntag schauerartige Regenfälle geben, mit vereinzelten kräftigen Gewittern. Die Temperaturen liegen maximal bei 24 Grad. Auch am Montag setzt sich der Regen fort. Erst ab Dienstag wird mit sonnigen Abschnitten gerechnet.

Es drohen vollgelaufen Keller

Auch in anderen Regionen Süddeutshclands kann es in den kommenden Tagen geben. "Es wird sicherlich den ein oder anderen vollgelaufenen Keller geben", sagte ein DWD-Meteorologe.

Ein Schwerpunkt der Unwetter am Samstag sei punktuell südlich einer Linie zwischen der Pfalz und dem westlichen Erzgebirge. Dort könnten in wenigen Stunden bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Am Sonntag und Montag werde es ebenfalls immer wieder schauerartig regnen und gewittern.

Zum Wochenstart müssen Alpenwanderer laut dem Meteorologen besonders vorsichtig sein: Die Schneefallgrenze soll auf 2.500 Meter sinken. "Auf der Zugspitze kann es dann Neuschnee geben", sagte ein DWD-Experte. (dpa/BSZ)