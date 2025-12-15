Leben in Bayern

Fußballfans haben auf dem Hin- und Rückweg beim Drittligaspiel zwischen dem FC Ingolstadt 04 und dem TSV 1860 München den Fahrgastbereich von Regionalzügen erheblich beschädigt. (Foto: Bundespolizeidirektion München)

15.12.2025

Vandalismus nach Drittligaspiel – Züge stark beschädigt

Vandalismus im Zug: Am Wochenende trafen der FC Ingolstadt 04 und der TSV 1860 München in der Dritten Liga aufeinander. Bei der Hin- und Rückreise hinterließen Fußballfans ihre Spuren

Fußballfans haben auf dem Hin- und Rückweg beim Drittligaspiel zwischen dem FC Ingolstadt 04 und dem TSV 1860 München den Fahrgastbereich von Regionalzügen erheblich beschädigt. Bei der Rückfahrt nach München verunstalteten Unbekannte laut Bundespolizei Zugwände, Sitze, Fenster und Spiegel mit Graffiti und Aufklebern. Beamte entdeckten die Schäden bei der Ankunft der Fans am Münchner Hauptbahnhof am Samstagabend. 

Bilder zeigen das Ausmaß der Verwüstung: großflächige Graffitis, unter anderem mit der Aufschrift "1860" und auf dem Boden verstreute Bierflaschen und Müll. Die besprühte Fläche beträgt rund 60 Quadratmeter, laut Bundespolizei entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Auch auf der Hinfahrt nach Ingolstadt wurden ähnliche Beschädigungen festgestellt - mit einem Schaden von rund 500 Euro. Die Bahn erstattete Anzeige.

Vor Kurzem hatten Fußballfans noch gegen mögliche Verschärfungen bei der Stadionsicherheit protestiert. (BSZdpa)
 

