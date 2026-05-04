Waldbrand am Saurüsselkopf - So geht es weiter

Auf dem Saurüsselkopf in den Chiemgauer Alpen lodern weiter die Flammen. Auf Bildern ist zu sehen, wie noch immer große Rauchwolken aus einem bewaldeten Berg bei Ruhpolding (Landkreis Traunstein) aufsteigen. "Nach aktueller Einschätzung sind inzwischen rund vier bis fünf Hektar Waldfläche betroffen", teilte die Gemeinde mit. Die Brandursache war zunächst unklar.

Ein aktives Eingreifen sei aufgrund der steilen und schwer zugänglichen Lage des Geländes "nicht zielführend und würde eine Gefährdung für die einzelnen Kräfte darstellen". Feuerwehrleute seien um das Gebiet positioniert, die den Brand aufmerksam beobachten. Für den Morgen sei eine Lageerkundung aus der Luft geplant, hieß es. Auch ein Krisenstab wurde eingerichtet.

Keine Gefahr für Bevölkerung

Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Gemeinde nicht. Die Behörden riefen dazu auf, das Gebiet zu meiden und Zufahrtswege für Einsatzkräfte freizuhalten.

Die entstehende Rauchsäule könnte allerdings zu einem leichten Ascheregen im Bereich südlich und östlich der Chiemgau Arena führen. Die Gemeinde empfiehlt, Fenster und Türen im genannten Bereich geschlossen zu halten und Aufenthalte im Freien nach Möglichkeit zu reduzieren. (dpa)