Zwei Busse stoßen in Oberbayern zusammen - mehrere Verletzte und ein totes Kind

Bei einem Zusammenstoß von zwei Bussen in Oberbayern sind laut "BR" zwei Kinder und eine Lehrerin schwer verletzt worden. Ein weiteres Kind ist den Angaben zufolge tot. Die Nachrichtenagentur dpa hatte zuvor unter Berufung auf die Polizei von mehreren Verletzten gesprochen. Ein Reisebus mit Schulkindern sei bei Hebertshausen (Landkreis Dachau) mit einem Linienbus kollidiert, teilte die Polizei mit. (dpa/BSZ)

Anmerkung der Redaktion: Diese Meldung wurde zwischenzeitlich aktualisiert.