Abstand zu CDU und CSU gewachsen: AfD laut zwei neuen Umfragen stärkste Kraft

Die AfD bleibt bundesweit in zwei Umfragen stärkste Kraft – in einer von beiden gelang es ihr sogar, den Vorsprung auf die Union weiter zu vergrößern. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die in Teilen rechtsextreme Partei laut einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa auf 27 Prozent kommen – CDU und CSU gemeinsam auf 24,5 Prozent. Letztere würden noch einmal 0,5 Prozent verlieren, während die AfD auf den gleichen Wert wie noch Ende November kommt. Auch die SPD verliert 0,5 Prozent (14,5 Prozent). Die Grünen bleiben stabil bei 11 Prozent, die Linke legt der Umfrage zufolge leicht auf 10,5 Prozent zu.

Bei der wöchentlichen Forsa-Umfrage bleiben die Ergebnisse im Vergleich zur Vorwoche unverändert: Die AfD liegt hier mit 26 Prozent 1 Prozentpunkt vor der Union. Die SPD kommt auf 14 Prozent, die Grünen auf 12 Prozent, die LINKE liegt den Angaben zufolge bei 11 Prozent.

BSW und FDP würden in beiden Umfragen an der Fünfprozenthürde scheitern. Klar ist: Schwarz-Rot hätte im Fall von Neuwahlen den Demoskopen zufolge derzeit keine Mehrheit. (till)afd