AfD-Politiker Bystron kritisiert Einladung Hillary Clintons zur Sicherheitskonferenz

Der Münchner AfD-Europaabgeordnete Petr Bystron übt Kritik an der Einladung von Hillary Clinton zur Münchner Sicherheitskonferenz (MSC). Die Einladung sei "ein Affront gegenüber Marco Rubio und der gesamten Trump Administration", so Bystron. Die ehemalige US-Außenministerin stehe für eine "aggressive, interventionistische Außenpolitik". Während ihrer Amtszeit hätten die USA Libyen angegriffen und die Kriege im Irak und Afghanistan fortgesetzt.

"Mit Clintons Einladung unterminiert Wolfgang Ischinger die Friedensbemühungen von Donald Trump"

Gemeinsam mit dem ehemaligen polnischen Verteidigungsminister Radosław Sikorski soll Clinton laut Bystron unter dem Titel „The West – West Divide" eine Spaltung zwischen Europa und den USA einläuten. Der AfD-Mann wirft Sikorski vor, sich auf X bei der Biden-Regierung für den Anschlag auf Nordstream bedank zu haben. "Mit Clintons Einladung unterminiert Wolfgang Ischinger die Friedensbemühungen von Donald Trump," meint Bystron und warf Wolfgang Ischinger vor, die Sicherheitskonferenz "zu einer Plattform für Kriegsbefürworter und Förderer des militärindustriellen Komplexes" umzugestalten.

(BSZ)