Der bisherige Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt (Freie Wähler) wird neuer bayerischer Wirtschaftsminister. Der 49-jährige Oberpfälzer rückt für den vor knapp drei Wochen überraschend verstorbenen Hubert Aiwanger nach. Das beschlossen der Landesvorstand und die Landtagsfraktion der Freien Wähler am Montag auf einer gemeinsamen Sitzung in München. Gotthardt hatte das Ministerium bereits seit Aiwangers Tod am 4. November kommissarisch geleitet und soll schon an diesem Dienstag vom Landtag offiziell im Amt bestätigt werden. Gotthardt betonte, auch unter seiner Leitung werde das Haus das „Kümmererministerium für Bayern Wirtschaft“ bleiben. Auch an der 2023 von Aiwanger vom Agrar- ins Wirtschaftsministerium gezogene Zuständigkeit für die Jagd und die Staatsforsten werde sich nichts ändern. Auf den Staatssekretärsposten rückt für Gotthardt der 38-jährige mittelfränkische Abgeordnete Felix Locke nach.

„Mit sicherer Hand und ohne Skandale“

Neuer stellvertretender Ministerpräsident wird in der Nachfolge Aiwangers Umweltminister Thorsten Glauber. Der Oberfranke gehört dem Landtag seit 2008 an, seit 2018 ist er Minister. Fraktionschef Florian Streibl erklärte zu dem Personalentscheidungen auf Ebene der Staatsregierung, es gehe darum, das Vermächtnis Aiwangers „bestmöglich weiterzuführen“. Gotthardt habe schon als Staatssekretär gute Arbeit geleistet und sei als „fleißig und gewissenhaft“ aufgefallen. Mit ihm sei eine nahtlose Übernahme der Ministeriumsleitung gewährleistet. Mit Glauber als Vizeregierungschef setze man auf „unseren langjährigen, rangältesten und bewährten Minister“, der sein Ministerium seit acht Jahren „mit sicherer Hand und ohne Skandale“ führe.

Der Landesvorsitz der Freien Wähler soll künftig in einer Doppelspitze geführt werden. Nach den Worten von Landesvize Armin Kroder soll in dieser ein Landes- und ein Kommunalpolitiker vertreten sein. Man wolle damit die Bedeutung der Kommunen für das Funktionieren des Landes und der Demokratie betonen. Den landespolitischen Part wird demnach Digitalminister Fabian Mehring übernehmen, der – wie schon Aiwanger – in Personalunion auch den Bundesvorsitz der Freien Wähler anstrebt. Mehring sagte, er stehe voll hinter der Entscheidung, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen, da die Fußstapfen des „Ausnahmepolitikers“ Aiwanger „für einen allein viel zu groß“ seien. Mehring kündigte allerdings an, die bundespolitischen Ambitionen Aiwangers übernehmen zu wollen. „Es bleibt das Ziel, die Freien Wähler in den Bundestag zu führen“, stellte er klar.

Kommunale Basis nun intensiv in den Entscheidungsprozess einbinden

Wer aus der kommunalen Familie der Freien Wähler den Ko-Vorsitz übernehmen wird, ist noch nicht geklärt. Man wolle die kommunale Basis nun intensiv in den Entscheidungsprozess einbinden und habe vereinbart, keine Namen zu nennen, erläuterte Kroder. Es sei auch noch nicht geklärt, ob eine Entscheidung bis zum Landesparteitag am 19. Dezember gefallen sein werde, sagte Kroder. Man wolle in dieser Frage keinen Druck auf die Parteibasis ausüben. In den vergangenen Tagen waren Kroder selbst – er ist Landrat des Nürnberger Landes - sowie Aiwangers Lebensgefährtin und Regensburger Landrätin Tanja Schweiger als mögliche Kandidaten genannt worden. Kroder äußerte sich zu diesen Spekulationen nicht. (Jürgen Umlauft)