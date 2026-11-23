Nach dem Tod von Hubert Aiwanger müssen sich die Freien Wähler gleich an mehreren Stellen personell neu aufstellen. Mit Tobias Gotthardt rückt Aiwangers bisheriger Staatssekretär auf den Posten des Wirtschaftsministers in Bayern auf. An der Parteispitze im Landesverband könnte bald Digitalminister Fabian Mehring stehen.

Tobias Gotthardt - Oberpfälzer Familienmensch, der gerne gärtnert

Als Staatssekretär hat sich Gotthardt in den vergangenen Jahren an der Seite Aiwangers in die Abläufe des Wirtschaftsministeriums eingearbeitet - das ist in der aktuellen Situation ein großer Vorteil, denn er kennt das Haus, Mitarbeiter und Themen. Der 49-Jährige kann - wie schon in den vergangenen Wochen kommissarisch - die Arbeit von Aiwanger nahtlos übernehmen.



Gleichwohl dürfte sich sein Arbeitsalltag als Minister deutlich verändern: Als Staatssekretär war er besonders viel im Ausland unterwegs - 12 bis 15 Reisen rund um den Globus pro Jahr. Künftig dürfte er wie früher Aiwanger vermehrt in Bayern aktiv sein. In seiner Freizeit gärtnert er gerne, geht auch mal joggen und verbringt Zeit mit Familie und Freunden.



2015 trat Gotthardt in die Freien Wähler ein, drei Jahre später gelang ihm der Einzug in den Landtag, seit 2023 ist er Staatssekretär. Seit 2017 ist Gotthardt auch Mitglied im Bundesvorstand der Freien Wähler. Der gebürtige Regensburger ist katholisch und Vater von drei Kindern. Nach seinem Abitur 1996 in Burglengenfeld studierte er Politikwissenschaften und Germanistik in Regensburg und Freiburg.



Zumindest als Kind hatte Gotthardt keine politische Karriere zum Ziel - er wollte Feuerwehrmann werden. Doch schon nach dem Studium zeigte sich, wohin die Reise gehen sollte: Zunächst arbeitete er als parlamentarischer Mitarbeiter und Büroleiter im Europaparlament, dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag - ihm sind also die parlamentarischen Abläufe auch außerhalb Bayerns gut bekannt. In seiner Heimat engagiert er sich in der Kommunalpolitik: Er ist Marktrat der Marktgemeinde Kallmünz sowie Kreisrat in Regensburg.

Fabian Mehring - extrem ehrgeiziges Kontrastprogramm zu Aiwanger

Fehlendes Karrierebewusstsein oder fehlenden Ehrgeiz kann man Fabian Mehring nicht vorwerfen. Der promovierte Politikwissenschaftler aus Augsburg ist schon seit 2008 Mitglied bei den Freien Wählern - dass er einmal Parteichef werden wollte, war auch über die Grenzen der Freien Wähler hinaus ein offenes Geheimnis.

Obwohl Mehring in den vergangenen Jahren auch öffentlich einen neuen Kurs für die Partei forderte, hat er nie einen offenen Machtkampf mit Aiwanger angezettelt. Dafür - so sehen es Parteifreunde - waren die Wahlergebnisse der Freien Wähler unter Aiwanger zu gut. Zugleich sehen aber auch viele Freie Wähler Mehring kritisch - mit seiner Art hat er sich in den vergangenen Jahren nicht nur Freunde gemacht.



Noch Mitte 2025 dementierte Mehring Gerüchte, wonach er hinter den Kulissen am Stuhl von Aiwanger säge. Stattdessen verortete er sich selbst als persönliche wie parteistrategische Ergänzung zum erzkonservativen Kurs von Aiwanger. Während diesem insbesondere eine inhaltliche Nähe zum rechten Rand und eine bisweilen monothematische Fokussierung zugeschrieben wurde, präsentierte sich Mehring als liberales Kontrastprogramm: großstadttauglich und akademisch.



Als Parteivize hatte Mehring zudem für sich einen Ort gefunden, an dem er - wie auch als Digitalminister in der Staatsregierung - stetig an seiner persönlichen Karriere feilen konnte. Wie Gotthardt ist Mehring seit 2018 im Landtag als Abgeordneter, in der Fraktion wurde der redegewandte 37-Jährige sofort Parlamentarischer Geschäftsführer, den Posten behielt er bis zu seiner Wahl zum Minister 2023. Mehring ist verheiratet und hat eine Tochter.



Dass sein Ministerium anfangs faktisch kaum über eigene Geldmittel und somit nur begrenzte Einflussmöglichkeiten verfügte, störte ihn zumindest nach außen nicht. Vielmehr gelang es ihm auch durch eine geschickte Themensetzung immer wieder, begehrte mediale Aufmerksamkeit zu erlangen. Sei es durch einen Ruf nach einem Faxverbot oder durch vehemente Kritik an Altersgrenzen für Jugendliche bei der Nutzung von Social Media.



Mehrings Karrierepläne dürften mit dem Chefposten in Bayern nicht enden, in der Partei rechnen viele damit, dass er auch nach dem Bundesvorsitz greifen wird. Da die Freien Wähler außerhalb Bayerns politisch wenig Gewicht haben, dürfte er dafür gute Karten haben. Ernsthafte Konkurrenz ist bislang nicht in Sicht.

Thorsten Glauber - neuer Vize-Ministerpräsident

Es ist zwar nur ein repräsentativ klingender Titel - aber Thorsten Glauber dürfte sich dennoch sehr über ihn freuen: Der Franke mit dem markanten Dialekt ist damit der offizielle Vertreter des bayerischen Regierungschefs. Praktisch hat der Titel im Regierungsalltag kaum Konsequenzen - die CSU um Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder wird darauf achten, den Freien Wählern keine Bühne zu überlassen, die sie selbst nutzen wollen. Deshalb hat Söder mit Sozialministerin Ulrike Scharf schon vor längerer Zeit noch eine Stellvertreterin in der eigenen Partei benannt.

Felix Locke - neuer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium

Locke ersetzt den zum Minister aufrückenden Tobias Gotthardt als Staatssekretär. Der 38 Jahre alte gebürtige Münchner lebt mit seiner Familie in Mittelfranken, seit 2023 sitzt er im Landtag und ist dort als Parlamentarischer Geschäftsführer der Freie-Wähler-Fraktion tätig. (dpa)

