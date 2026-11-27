Hubert Aiwanger hat die Freien Wähler geformt wie niemand sonst. Er hat sie in den Landtag geführt, ins EU-Parlament, er hat die Bundestagskandidatur durchgesetzt. Er hat es geschafft, in Bayern mitzuregieren. Vor allem aber: Er hatte Charisma, stach als Persönlichkeit heraus aus der Riege grauer Polit-Apparatschiks, die in Parlamenten und Talkshows glatte Sätze abspulen, deren Inhalt 30 Minuten später vergessen ist. Mit seinem unverwechselbaren Aiwanger-Sound zog er die Menschen in seinen Bann. Jedenfalls diejenigen, die weltanschaulich auf seiner Linie lagen und genervt waren vom politisch korrekten Establishment.



Natürlich ist es unmöglich, so eine Figur zu ersetzen. Die Freien Wähler haben nun, drei Wochen nach seinem Tod, die Weichen für die Nachfolge gestellt. Sie haben respektable Politiker benannt, welche die unterschiedlichen Funktionen des verstorbenen Chefs ausfüllen sollen.

Tüchtige Leute sind nicht genug, es muss ein Charismatiker her

Der sympathische und kompetente Umweltminister Thorsten Glauber wird als Vizeministerpräsident eine gute Figur machen, Tobias Gotthardt, bislang Staatssekretär im Wirtschaftsressort, ist dort eingearbeitet und sollte als Minister tadellos performen. Für den Bundes- und Landesvorsitz ist Fabian Mehring vorgesehen, der als Digitalminister einen makellosen Job macht. Er kommt bei den Menschen an und ist rhetorisch versiert.



Doch wer übernimmt Aiwangers Rolle als rotzfrecher Klartextsprecher? Diese Position bleibt unbesetzt. Zumindest vorerst. Wer weiß, wen die FW für den neu geschaffenen Co-Landesvorsitz aufbieten. Die Hoffnungen vieler ruhen zu Recht auf Aiwangers Lebensgefährtin Tanja Schweiger. Als erfolgreiche Landrätin kennt sie die kommunale Szene, als frühere Parlamentarische Geschäftsführerin der FW die Finessen der Landespolitik, als einstige Bankerin die Unternehmerseite. In Talkshows hat sie keine Scheu vor klaren Ansagen. Vor allem aber: Menschlich und weltanschaulich verkörpert sie wie niemand sonst den typischen Aiwanger-Nimbus. Danach vor allem sehnen sich seine Fans.