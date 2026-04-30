Aiwanger offen für engere Kooperation mit CSU

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat sich offen für eine engere Zusammenarbeit mit der CSU gezeigt. Anlass ist ein Vorstoß von Peter Gauweiler, der ein gemeinsames Auftreten beider Parteien auch auf Bundesebene ins Spiel gebracht hatte.

Aiwanger begrüßte die Idee grundsätzlich, betonte aber, dass eine solche Kooperation realistisch gestaltet werden müsse.

Skepsis bei gemeinsamen Listen

Einer gemeinsamen Wahlliste erteilte Aiwanger eine Absage. Ein solches Modell sei schwer umzusetzen. Stattdessen verwies er auf das bayerische Beispiel: getrennt antreten, aber politisch zusammenarbeiten.

CDU als entscheidender Faktor

Zugleich machte Aiwanger deutlich, dass eine stärkere Zusammenarbeit auch von der CDU abhängt. Bisher habe die Union den Freien Wählern eher distanziert gegenübergestanden.

Seiner Ansicht nach brauche es in Deutschland eine stärkere liberal-konservative Kraft neben den Parteien links der Mitte. (dpa)