Aschermittwoch im Zeichen der Kommunalwahl: Das sind die Redner

Passau, Vilshofen, Dingolfing, Landshut, Deggendorf, Osterhofen: Mit dem politischen Aschermittwoch starten die Parteien an diversen Orten in Niederbayern ihren Schlussspurt in den Kommunalwahlkampf.

Die politische Relevanz der Veranstaltungen ist heute zwar nicht mehr mit früheren Jahren vergleichbar - wie in jedem Jahr sind die Erwartungen an die Rednerinnen und Redner aber dennoch groß.

Die größte Veranstaltung findet wieder in der Passauer Dreiländerhalle statt, wo die CSU jedes Jahr gastiert. Hauptredner ist Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder.

Bayerns Grüne sind in Landshut zu Gast und warten mit Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze und Bundestagsfraktionschefin Katharina Dröge auf.

Hubert Aiwangers Freie Wähler laden ihre Anhänger nach Deggendorf und die AfD nach Osterhofen. Die SPD wartet mit Vizekanzler und Parteichef Lars Klingbeil in Vilshofen an der Donau auf. (dpa)

