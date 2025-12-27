Politik

Der Bedarf an Pflegeplätzen in Bayern wächst weiter, während der Ausbau der Angebote trotz staatlicher Förderung nur schrittweise vorankommt. (Foto: dpa/Martin Förster)

27.12.2025

Ausbau der Pflegeplätze in Bayern kommt nur langsam voran

In Bayern entstehen neue und modernisierte Pflegeplätze – doch der Bedarf wächst schneller, als das Angebot ausgebaut wird. Denn nicht nur ältere Menschen sind auf Pflege angewiesen

Durch staatliche Förderungen sind in Bayern im Jahr 2025 1.555 Pflegeplätze modernisiert oder gänzlich neu geschaffen worden. Konkret flossen die Gelder in den Ersatzneubau und die Neuschaffung von 792 Plätzen sowie in den Umbau und die Modernisierung von 763 Plätzen, wie das Gesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München mitteilte. Im Rahmen des Programms wurden 32 Förderbescheide mit einem Gesamtvolumen von rund 63 Millionen Euro bewilligt. „Wir investieren ganz bewusst in den Ausbau und die Modernisierung von Pflegeplätzen. Denn eine starke Pflegeinfrastruktur ist ein zentraler Baustein für ein gutes Leben im Alter“, sagte Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU).

Zahl pflegebedürftiger Menschen steigt kontinuierlich

Bayernweit gab es laut Ministerium 2023 rund 139.600 Pflegeplätze. 2021 waren es noch etwa 140.000. Seit Jahren setzt sich die Staatsregierung mit Förderungen für den dringend benötigten Ausbau der Pflegekapazitäten ein – Zahlen für 2025 werden aber erst im kommenden Jahr vorliegen. Dennoch zeigt sich bei der Förderung, dass der Ausbau vorankommt, wenn auch nur langsam. Zum Vergleich: 2009 gab es in Bayern nur rund 125.500 Plätze.

Deutschlandweit zeichnet sich immer mehr ein wachsender Mangel an Pflegeangeboten ab. Hinzu kommt, dass es auch zu wenig Personal gibt.

„Wir müssen uns weiterhin den demografischen Herausforderungen stellen und unsere Versorgungsstrukturen anpassen“, betonte Gerlach. Die Zahl pflegebedürftiger Menschen steige kontinuierlich. „Mir ist es ein wichtiges Anliegen, dass pflegebedürftige Menschen in Bayern am Wohnort die Versorgung und Betreuung bekommen, die sie benötigen und die sie sich wünschen.“

Durch die staatlichen Mittel konnten den Angaben zufolge Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflegeplätze, aber auch Dauerpflegeplätze sowie ambulant betreute Wohngemeinschaften und Begegnungsstätten gefördert werden. Seit 2023 können auch Projekte zur Verhinderungspflege und palliativen Pflege gefördert werden. Ziel sei es, Pflege dorthin zu bringen, wo die Menschen leben.

Die Pflege dorthin bringen, wo die Menschen leben

Seit dem Start des Programms im Jahr 2020 wurden rund 410 Millionen Euro investiert, um rund 8.900 Pflegeplätze zu modernisieren oder neu zu schaffen. „Wir wollen die pflegerische Versorgung langfristig sichern. Deshalb denken wir nicht in Jahreszahlen, sondern in Strukturen, die für die kommenden Jahrzehnte tragen“, sagte Gerlach. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es an Silvester ein bundesweites Böllerverbot geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke Inhaltsverzeichnis
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz