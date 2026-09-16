Politik

Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) betont, dass ein Teil des Geldes in den Länderfinanzausgleich fließt. (Foto: dpa, Eibner-Pressefoto)

16.09.2026

Bayern setzt 8,81 Milliarden Euro Erbschaftsteuer fest

Erbschaften und Schenkungen spülen jedes Jahr zig Milliarden Euro in die Staatskasse. Die neuesten Zahlen für den Freistaat zeigen eine bemerkenswerte Vervielfachung

Bayerns Finanzämter haben im vergangenen Jahr 8,81 Milliarden Euro an Erbschaft- und Schenkungsteuer festgesetzt. Das sind sage und schreibe 168 Prozent oder 5,52 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2024, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Die immense Erhöhung geht den Angaben zufolge insbesondere auf Fälle mit einem steuerpflichtigen Erwerb von fünf Millionen Euro oder mehr zurück. Die für diese Größenklasse festgesetzte Steuer erhöhte sich gegenüber dem Jahr 2024 um 446,8 Prozent. 

Die Einnahmen aus der Erbschaft- und Schenkungsteuer fließen als Ländersteuer vollumfänglich in die Kassen der jeweiligen Bundesländer. Wann das Geld dem Staatshaushalt zufließt, ist allerdings offen, da Zahlungen teilweise gestundet, verzögert oder in Raten geleistet werden. 

Fast 44.000 Schenkungen und Erbschaften 

Insgesamt werden 2025 43.959 steuerpflichtige Erwerbsfälle erfasst, also Erbschaften oder Schenkungen. Das sind 0,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Dabei wurden Erbschaft- und Schenkungsteuern auf 36,03 Milliarden Euro (+103,8 Prozent gegenüber 2024) festgesetzt. Dieser Wert ergibt sich, ausgehend vom übertragenen Vermögenswert in Höhe von 42,52 Milliarden Euro, nach Berücksichtigung der persönlichen und sachlichen Steuerbefreiungen/-begünstigungen sowie von Freibeträgen und zuzüglich eventueller Vorerwerbe.

"Bei den durch das Landesamt für Statistik jährlich veröffentlichten Zahlen zur Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer handelt es sich stets um die Summe der in einem bestimmten Jahr festgesetzten Steuern in diesem Bereich - also um die Summe aus allen Bescheiden der Finanzbehörden, die in dem betreffenden Jahr festgesetzt wurden", sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU) der Deutschen Presse-Agentur. Die Summe der festgesetzten Steuern spiegele in keiner Weise die Höhe der tatsächlich vereinnahmten Steuern wider - also die tatsächlich "auf dem Konto" beim Freistaat eingegangene Summe. 

Füracker: Einnahmen fließen auch in den Länderfinanzausgleich

So könnten etwa Stundungen und Ratenzahlungen dazu führen, dass sich die Vereinnahmung über mehrere Jahre ziehe, so Füracker weiter. Ebenso würden sich Rechtsverfahren auf die Höhe der ursprünglich festgesetzten Steuer auswirken. "Des Weiteren verbleiben aufgrund des Finanzkraftausgleichs auch die tatsächlichen vereinnahmten Steuern nicht in voller Höhe beim Freistaat."

Sehr große Vermögensübertragungen gab es den Angaben zufolge 2025 nur selten. 0,9 Prozent der Erbschaften und Schenkungen erhielten jeweils ein steuerpflichtiges Vermögen von fünf Millionen Euro oder mehr (+7,2 Prozent mehr Fälle gegenüber 2024).

SPD kritisiert erlassene Erbschaftsteuer in Milliardenhöhe

Viele festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuern in Bayern müssen am Ende aber gar nicht bezahlt werden. Eine Anfrage der SPD im bayerischen Landtag ergab, dass zwischen 2020 und Mitte 2026 rund 6,7 Milliarden Euro erlassen wurden. Von 82 Anträgen wurde demnach nur ein einziger abgelehnt.

"Die CSU hat Bayern zum Steuerparadies für Superreiche gemacht", sagte der SPD-Abgeordnete Florian von Brunn. "6,7 Milliarden Euro - ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viele Wohnungen wir davon finanzieren könnten oder wie viel Ganztagsbetreuung für Kinder. Das Geld fehlt den Menschen in Bayern. Während Normalverdiener brav Steuern zahlen, wird in der Champagneretage alles durchgewunken."

Wer Betriebsvermögen von mehr als 26 Millionen Euro erbt oder geschenkt bekommt, kann sich die Steuer erlassen lassen, wenn er nachweist, dass er sie aus seinem übrigen Vermögen nicht bezahlen kann, hieß es weiter. In Bayern entscheiden darüber sechs Finanzämter. Bei 43 Fällen lag das begünstigte Unternehmensvermögen über 90 Millionen Euro. 33 Anträge sind noch offen, das endgültige Erlassvolumen steht damit also noch nicht fest.
(Marco Hadem, dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Ist die Einführung eines Bayernjahrs sinnvoll?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

„Die Bundesregierungskoalition hat noch schnell Reformen angekündigt, ehe sie sich in die Berliner Sommerpause verabschiedete. Eine Sommerpause übrigens, die sich die Wirtschaft nicht leistet. Unternehmer und Manager sind stets am Sprung“, sagt Bertram Br

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz