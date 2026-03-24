Politik

Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) gibt eine Regierungserklärung bei der Sitzung des bayerischen Landtags. (Foto: dpa)

24.03.2026

Beamte aufs Land: Bayernweit mehr als 2000 Arbeitsplätze seit 2006 gezielt verlagert

Mit Behördenverlagerungen will die Staatsregierung gezielt ländliche Regionen stärken. Finanzminister Füracker zieht nach zehn Jahren zufrieden Zwischenbilanz. Aus der Opposition kommt aber auch Kritik

In Bayern sind in den vergangenen zehn Jahren mehr als 60 Behörden mit mehr als 2.000 Arbeits- und Studienplätzen in ländliche Regionen verlagert worden. Das sei eine Win-win-win-Situation für die Zielorte, für die Ballungsräume und auch für die Beschäftigten, sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU) in einer Regierungserklärung im Landtag in München. Bis 2030 sollen deshalb noch einmal weitere Behördenverlagerungen folgen.
"Mit unserer Heimatstrategie schaffen wir echte Heimatjobs: attraktive, wohnortnahe Arbeits- und Studienplätze in allen Regionen. Das bedeutet weniger Pendelstress und mehr Zeit für die Familie", argumentierte Füracker.

460 Millionen Euro volkswirtschaftlicher Nutzen

Davon profitiere auch die regionale Wirtschaft: Der rechnerisch ermittelte volkswirtschaftliche Gesamtnutzen liege bei rund 460 Millionen Euro. Die Zielkommunen profitierten von zusätzlichen Steuereinnahmen. Und in den Ballungsräumen seien knapp 37.000 Quadratmeter Flächen frei geworden.

Die Opposition steht grundsätzlich hinter den Behördenverlagerungen - übt aber Kritik im Detail und zweifelt vor allem an, ob die Maßnahmen ausreichen, um strukturschwache Regionen im Freistaat nachhaltig zu stärken.

Tausende Stellen und Studienplätze auf dem Land bis 2030

In einer ersten Stufe der Behördenverlagerungen sollen insgesamt 65 Behörden und staatliche Einrichtungen mit Arbeitsplätzen für gut 2.500 Beschäftigte und Studienplätze für 730 Studierende verlagert werden. In einer zweiten Stufe sollen bis 2030 weitere 14 Behörden sowie staatliche Einrichtungen folgen, mit noch einmal rund 2.700 Arbeitsplätzen und Studienplätzen für 440 Studierende.

In der ersten Stufe seien inzwischen 64 von 65 Verlagerungsprojekten an insgesamt 46 Zielorte gestartet worden, berichtete Füracker. 43 dieser 46 Zielorte lägen in strukturschwachen Räumen. Und insgesamt 2.513 Beschäftigte und Studierende seien schon vor Ort tätig. 

Bis Ende 2028 sollen dann sämtliche dieser Projekte abgeschlossen sein - wobei am Ende teilweise sogar etwas mehr Arbeitsplätze verlagert werden als ursprünglich geplant. Dieser Erfolg habe die Staatsregierung dazu angespornt, 2021 bereits die zweite Stufe der Behördenverlagerungen zu beschließen, bis zum Jahr 2030.

Füracker: Viele erfolgreiche Beispiele

"Behördenverlagerungen bedeuten heimatnahe, zukunftsorientierte, behördliche Arbeitsplätze für Menschen, die entweder gerne wieder aus den Städten - insbesondere aus München - in ihre Heimat zurückkehren wollen, um dort Dienst zu tun", betonte der Finanzminister. "Oder für Menschen, die in ihrer Heimat bleiben können, weil es behördlich qualifizierte Arbeitsplätze eben nicht nur in Städten gibt, sondern in allen Räumen des Freistaates Bayern."

Als Beispiele für erfolgreiche Projekte nannte er etwa das IT-Servicezentrum der bayerischen Justiz in Amberg, das Landesamt für Steuern in Zwiesel, ein Kompetenzzentrum für Ernährung in Kulmbach, das Landesamt für Schule in Gunzenhausen oder das Landesamt für Maß und Gewicht in Bad Reichenhall.

Vor allem Grenzregionen sollen profitieren

Die Staatsregierung wolle, dass Bevölkerungswachstum in allen Regionen Bayerns stattfinde, sagte Füracker. In München und in anderen Ballungszentren werde mit den Maßnahmen kein Schaden angerichtet - anderswo dagegen würden viele Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Als Beispiel nannte er insbesondere die Grenzregion zu Tschechien, "wo wir nach wie vor mit den Spätfolgen der europäischen Teilung zu kämpfen haben", erklärte er. 

Zum Beispiel seien im Bayerischen Wald mehr als 550 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden, das bedeute eine enorme Stärkung der wirtschaftlichen Situation dort. "Und das gilt für alle Grenzregionen", betonte der Finanzminister.

Füracker: Keine Zwangsversetzungen

Bei alledem gebe es von Anfang an keine Zwangsversetzungen. "Wir verlagern also nicht Menschen, sondern frei werdende Stellen", sagte Füracker und betonte: "Niemand wird zwangsversetzt - andererseits sind auch Versetzungswünsche erfüllbar, die so überhaupt nie erfüllbar gewesen wären."

Behördenverlagerungen reichen aus Sicht von SPD, AfD und Grünen nicht

Die Grünen kritisierten, Behördenverlagerungen alleine reichten nicht aus, um ländliche Räume attraktiv zu halten. "Abgesehen von einer Arbeitsstelle müssen die Leute eine gute medizinische Versorgung gut erreichen können. Sie brauchen Läden, für die sie nicht erst in irgendein Gewerbegebiet fahren müssen und sie wollen vielleicht auch mal mit dem Bus ins Büro oder woanders hinfahren", sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze. "Behörden zu verlagern, ersetzt keine Antworten auf diese Lücken." Und vor allem brauche es neben Behördenverlagerungen eine vernünftige Wirtschaftspolitik - und da liege bei der Staatsregierung vieles im Argen.

Auch der SPD-Abgeordnete Arif Tasdelen kritisierte, ein neues Amt ersetze keinen Hausarzt und keine Schule. Wichtig seien zudem gezielte Investitionen. Andreas Winhart (AfD) sagte, eine Behörde an einem neuen Standort sei noch kein Nachweis dafür, dass diese dort dauerhaft tragfähig, personell stabil und organisatorisch überzeugend arbeite. "Und ein politisch gut klingender Standortbeschluss ist noch kein Beleg dafür, dass Aufwand, Nutzen und die Priorität am Ende wirklich zusammenpassen." Beispielsweise habe die Staatsregierung verlagerungsbedingte Doppelstrukturen einräumen müssen. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es auf Internetplattformen eine Klarnamenpflicht geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz