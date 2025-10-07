Politik

Das Haus von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) soll das neue Landesamt aufbauen. (Foto: dpa/Lennart Preiss)

07.10.2025

"Bevölkerungsschutz nachhaltig stärken" - Herrmann plant neue bayerische Behörde

Bayern will als erstes Bundesland ein eigenes Landesamt für den Bevölkerungsschutz schaffen. Es soll im Großraum München angesiedelt werden

Das von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigte Landesamt für Bevölkerungsschutz soll nach Auskunft von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) im Raum München entstehen. Das Amt müsse in unmittelbarer Nähe zur Staatsregierung angesiedelt werden, sagte Herrmann nach einer Kabinettssitzung in München. 

Der bayerische Ministerrat beauftragte den Innenminister und sein Haus offiziell, den Aufbau der neuen Behörde auf den Weg zu bringen. "Der Ministerrat erkennt daher die Notwendigkeit, die gesamtstaatliche Handlungsfähigkeit im Bevölkerungsschutz nachhaltig zu stärken und behördliche Strukturen auch auf Landesebene noch schlagkräftiger auszugestalten", heißt es in einer Mitteilung der Staatskanzlei.

Neue Operationspläne

Der Bund hat unter dem Eindruck einer neuen Bedrohungslage neue Operationspläne veröffentlicht, wie im Falle einer militärischen Bedrohung der Zivilschutz organisiert werden soll. Vom Zusammenspiel der Katastrophenschutzorganisationen wie Feuerwehr, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk, über die Sirenenwarnung bis hin zu digitalen Warnsystemen sollen die Aufgaben noch besser gebündelt und zusammengefasst werden, sagte Söder. 

Das Landesamt werde zunächst die Aufgabe von Planung und Koordinierung übernehmen. "Es wird natürlich auch eine besondere Aufgabe haben, wenn wir dann tatsächlich in einer Krise wären", sagte Herrmann. Deshalb sei ein Standort in der Landeshauptstadt München oder in unmittelbarer Nähe aus bisheriger Sicht unabdingbar. "Dieses Landesamt eignet sich nicht dafür, in irgendwelche Grenznähe nach Nordbayern zu gehen", sagte der Minister. "Das muss ich hier in unmittelbarer Nähe der Staatskanzlei und des Innenministeriums haben."

Bayern wäre das bisher erste Bundesland, das ein solches Landesamt schafft. Auf Bundesebene existiert ein Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das die nationalen Aktivitäten in diesem Bereich koordiniert. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Ist die Einschränkung der Teilzeit von Beamten sinnvoll?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!