Politik

Staatskanzleichef und Ministerpräsident werben für den Abbau von Verwaltungsvorschriften, der auch politische Debatten über Folgen für Klima- und Umweltschutz ausgelöst hat. (Foto: dpa/Ulrich Zillmann)

28.01.2026

Bis Ende des Jahres sollen Hunderte Vorschriften wegfallen

Die bayerische Staatsregierung plant einen neuen Schub im Bürokratieabbau. Hunderte Verwaltungsvorschriften sollen gestrichen werden – doch Kritik an möglichen Folgen ist absehbar

Bis Ende des Jahres sollen in Bayern noch mehrere Hundert Verwaltungsvorschriften gestrichen werden. Ziel sei es, dass nur noch maximal 2.366 derartige Vorschriften überbleiben, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach einer Sitzung des Kabinetts in München. Zu Beginn der Legislatur seien es noch 3.386 Verwaltungsvorschriften gewesen, bis Ende 2024 seien davon bereits 15 Prozent abgeschafft worden.

Söder fordert weitere Verschlankung des Staates

Hinter dem erneuten Entbürokratisierungs- und Verschlankungswunsch beim Staat steht eine Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder bei der jüngsten Klausur der CSU-Fraktion in Kloster Banz. Der CSU-Chef hatte gefordert, weitere 15 Prozentpunkte bei den Vorschriften einzusparen. Herrmann nannte dies einen „deutlichen Einschnitt“. Möglich werde er aber etwa durch eine Vereinheitlichung von Rechtsbegriffen.

„Häufig ist es aber so, dass Dinge einfach auch überreguliert sind, überdefiniert sind und dadurch die Spielräume für die einzelnen Entscheider vor Ort geringer werden“, sagte Herrmann. Daher sei es wichtig, Vorschriften abzubauen und „sehr kritisch“ zu hinterfragen.

Moratorium und Kritik

Aktuell gilt ein Moratorium für neue Verwaltungsvorschriften.

Unter Verwaltungsvorschriften versteht man untergesetzliche Regelungen und Bestimmungen, die aus den Ministerien meist an Behörden gerichtet sind und keine direkten Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger haben. Bis Ende 2026 gilt in Bayern zudem ein Moratorium, das den Aufbau neuer Verwaltungsvorschriften verhindern soll.

Auch bei den Gesetzen arbeitet die Staatsregierung in dieser Wahlperiode intensiv an der Entbürokratisierung. Dies führt aber auch immer wieder zu Kritik, etwa wenn bisher gesetzlich vorgeschriebene Berichte zum Klimaschutz oder Auflagen für Umweltschutz wegfallen.“ (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Bundesländer zusammenlegen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz