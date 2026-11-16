Politik

Am Gedenkort im Berliner Tiergarten erinnern Blumen und Botschaften an die Opfer des CSD-Anschlags vom 25. Juli 2026. (Foto: dpa/Stefan Boness)

16.11.2026

CSD-Attentäter erhielt Bürgergeld im Gefängnis im Libanon

Während Abdul B. im Libanon im Gefängnis saß, überwies Deutschland weiter Bürgergeld. Das Jobcenter wusste davon nach Angaben des Ministeriums nichts

Der spätere Attentäter vom Berliner Christopher Street Day, Abdul B., erhielt im Jahr 2025 während eines Aufenthalts im Libanon und seiner Zeit dort im Gefängnis weiterhin Bürgergeld aus Deutschland. In dieser Zeit von Mai bis November 2025 wurden ihm monatlich 790,61 Euro gezahlt, wie aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des AfD-Abgeordneten René Springer hervorgeht. Zuvor hatte „Bild“ darüber berichtet.

Abdul B. war am 20. Mai 2025 in den Libanon gereist, weil er sich der Terrororganisation IS anschließen wollte. Dort wurde er im Juli festgenommen, ins Gefängnis gesperrt, verurteilt und am 17. November 2025 zurück nach Deutschland entlassen. Am 25. Juli 2026 verübte der 21-Jährige den islamistischen Terroranschlag auf den CSD in Berlin, bei dem eine Frau starb und mehr als zwei Dutzend Menschen zum Teil schwer verletzt wurden. Einen Tag später wurde der Attentäter von der Polizei erschossen.

Jobcenter wusste nichts von Aufenthalt im Libanon

Abdul B. erhielt Leistungen der Grundsicherung bereits im Kindesalter, konkret seit Januar 2015, wie das Ministerium mitteilte. Ausgesetzt wurde die Zahlung demnach erst von November 2025 bis Mai 2026, als er nach seiner Rückkehr aus dem Libanon in Deutschland in Untersuchungshaft saß. Im Mai 2026 wurde er verurteilt, aber zunächst aus der Untersuchungshaft entlassen und erhielt erneut Geld: ab dem 12. Mai 2026 für den laufenden Monat 524,55 Euro und ab Juni 804,50 Euro pro Monat.

Dass der Mann 2025 ein halbes Jahr im Libanon war, sei „ohne Kenntnis“ des zuständigen Jobcenters geschehen, so das Arbeitsministerium. Andere deutsche Behörden wussten das allerdings schon, Abdul B. wurde im Gefängnis im Libanon von Botschaftsvertretern besucht.

AfD-Abgeordneter Springer: „Monströses Staatsversagen“

„Bild“ berichtete, das Jobcenter habe Abdul B. in der Zeit mehrfach zu Terminen eingeladen. Statt persönlich zu erscheinen, sollen deutsche Krankschreibungen eingereicht worden sein. Wer sie einreichte und von welchen Ärzten sie stammten, sei bislang unklar.

Der AfD-Abgeordnete Springer kritisierte: „Der gesamte Fall offenbart ein monströses Staatsversagen.“ Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) inszeniere sich als Hardliner in der Sicherheitspolitik. „Tatsächlich waren seine Behörden jedoch nicht einmal in der Lage, das Jobcenter über einen Terrorverdächtigen zu informieren, der im Ausland im Gefängnis saß. Er ist verantwortlich dafür, dass ein islamistischer Terrorist mit Sozialleistungen finanziert wurde.“ (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollen Kommunen selbst entscheiden, ob sie eine Bettensteuer einführen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Start-up-Investor Carsten Maschmeyer meint, dass ein Staat, der offensichtliche Probleme nicht löst, von seinen Bürgerinnen und Bürgern als dysfunktional wahrgenommen wird. Politiker, die viel versprechen und wenig halten, sorgen für Ablehnung.

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

> Michael Mathias Prechtl in Amberg

Die Sonderausstellung „Köpfe. Zeiten. Geschichte(n).“ im Stadtmuseum Amberg ehrt noch bis zum 10. Januar 2027 den international bekannten Maler und Illustrator Michael Mathias Prechtl, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefiert hätte.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz