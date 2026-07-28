CSU-Landesgruppe beendet Sommerklausur in Kloster Banz

Die 44 Bundestagsabgeordneten der CSU schließen am Dienstag ihre zweitägige Sommerklausur im fränkischen Kloster Banz ab. Zu Gast bei der CSU-Landesgruppe wird neben der Unternehmerin Bonita Grupp (Trigema) unter anderem die Außenministerin Ungarns, Anita Orbán, sein.

Die CSU hatte bereits zum umstrittenen und inzwischen abgewählten ungarischen Regierungschef Viktor Orbán Beziehungen unterhalten, ehe der europakritische und russlandfreundliche Populist mehr und mehr in Ungnade gefallen war. Die neue Außenministerin gehört der Regierung des europafreundlicheren Orbán-Nachfolgers Péter Magyar an. CSU-Chef Markus Söder wird bereits in den nächsten Tagen zum Gegenbesuch in Ungarn erwartet.

Verteidigung und Personalthemen

Die Landesgruppe war bereits am Montag in Kloster Banz zusammengekommen. Auf der Tagesordnung hatten unter anderem Verteidigungs- und Technologiethemen gestanden. Überschattet wurde die Klausurtagung von den jüngsten Personalthemen innerhalb der Union. (dpa)