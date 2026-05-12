Politik

Bei einer Übung des Bayerischen Roten Kreuzes warben Ehrenamtliche für gleiche Rechte bei Freistellungen – auch für Trainings und Katastrophenschutzübungen. (Foto: dpa/Malin Wunderlich)

12.05.2026

CSU-Minister Dobrindt stellt gleiche Rechte für Ehrenamtliche in Aussicht

Katastrophe will geübt sein. Das Bayerische Rote Kreuz lud nun zu einer solchen Übung auch den Bundesinnenminister ein. Was die Ehrenamtlichen sich davon erhoffen

Bei einer Übung des Bayerischen Roten Kreuzes hat sich Bundesinnenminister Alexander Dobrindt für gleiche Rechte für alle Helfer bei Übungen dieser Art ausgesprochen. Dabei geht es unter anderem um einen Freistellungs-Anspruch.

Eine Gesellschaft, die Resilienz einfordert, muss schlicht die Bereitschaft auch haben, diejenigen zu unterstützen, die diese Resilienz bieten. Und dazu gehört auch Helfergleichstellung, sagte der CSU-Politiker. Ein Schulterklopfen ist schnell gemacht, sagte Söder, doch das wird nicht reichen.

Wichtige Vorbereitung für den Ernstfall

Aktuell gilt die Freistellung für Helfer in Bayern nur für das THW und die Feuerwehr – nicht aber für andere Ehrenamtliche. Und dies, obwohl die Rettungskräfte teilweise bei denselben Einsätzen zusammenarbeiten. Helfergleichstellung bedeutet, dass die ehrenamtlichen Helfer der Hilfsorganisationen mit den Einsatzkräften der Feuerwehr und dem THW rechtlich gleich gestellt werden.

Wenn tatsächlich etwas passiert, gilt der Freistellungsanspruch in Bayern bereits. Doch auch die Übungen für den Ernstfall seien ganz wichtig, sagte BRK-Präsident Hans-Michael Weisky bei der Übung. Man kann hier üben, man kann hier miteinander auch Fehler machen und diese Fehler kann man wieder ausmerzen.

Zwar seien die Signale aus der Politik in Bayern positiv, doch Weisky will, dass wir in ganz Deutschland eine Helfergleichstellung haben, dass es keinen Unterschied macht, wo der Helfer herkommt oder wo er sein Ehrenamt ausübt. Die Freistellung für Übungen liege ihm sehr am Herzen.

Ehrenamt wird von Ländern geregelt

Bundesinnenminister Dobrindt und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) betonten bei dem Termin, wie wichtig die Arbeit der Helferinnen und Helfer sei.

Die Ansprüche der Ehrenamtlichen werden von den Ländern geregelt. Die Grünen im bayerischen Landtag hatten bereits 2024 eine entsprechende Forderung nach einer Gleichstellung mitsamt Gesetzesentwurf vorgelegt. Söder kündigte nun an, sich größtmöglich für einen Ausgleich im Ehrenamt einzusetzen, damit auch weiter dieser Dienst möglich ist. Die Freistellung für ehrenamtliche Arbeit ist in Bayern bislang unterschiedlich geregelt. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es höhere Prämien für freiwillige Syrien-Rückkehrer geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz