Politik

Zum Jahreswechsel hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Menschen im Freistaat trotz aller Krisen zu Zuversicht aufgerufen. (Foto: dpa/Chris Emil Janßen)

30.12.2025

Söder: Bayern ist ein starkes Land mit starken Menschen

ie Welt sei rauer geworden, sagt der Ministerpräsident in seiner Neujahrsansprache. Und will den Menschen doch Mut machen

Zum Jahreswechsel hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Menschen im Freistaat trotz aller Krisen zu Zuversicht aufgerufen. "Die kommenden Jahre werden uns einiges abverlangen. Aber sie bieten auch Chancen", sagte Söder in seiner Neujahrsansprache und fügte hinzu: "Ich bin Optimist. Gemeinsam werden wir zeigen, dass wir die richtigen Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit haben."

Der Ministerpräsident betonte: "Wir haben es im Kreuz, etwas zu verändern. Jetzt heißt es anpacken. Bayern ist ein starkes Land mit starken Menschen."

Frieden, Freiheit und unsere liberalen Demokratien würden unter Druck stehen, sagte Söder laut vorab verbreitetem Manuskript. "Die Welt um uns herum ist rauer geworden - und das spüren wir leider auch bei uns." Deutschland befinde sich mitten in einer Phase tiefgreifender Veränderung. Söder betonte dabei aber auch: "Gerade in herausfordernden Zeiten bleibt der Freistaat eine Festung für Freiheit und Demokratie." Hier solle "jeder sein Glück machen können".
(Christoph Trost, dpa)

